Le Portugal éliminé par le Maroc!

La Coupe du monde de soccer au Qatar n’est pas à bout de surprises. Le Maroc est devenu le premier pays africain de l’histoire de la compétition à atteindre les demi-finales, eux qui ont vaincu 1 à 0 le Portugal, qui à l’image de sa vedette Cristiano Ronaldo, n’a rien proposé de bon samedi à Doha.

«Les Lions de l’Atlas» n’ont pas volé cette présence dans le carré d’as, où ils se mesureront soit à la France, soit à l’Angleterre pour un billet pour la finale. Le pays n’a accordé qu’un seul but en cinq matchs. C’était face au Canada durant la phase de groupes.

Depuis le légendaire parcours des Sud-Coréens en 2002, seules des sélections de l’Europe et de l’Amérique du Sud avaient animé les demi-finales. Le Maroc a déposé sa carte de visite en disposant coup sur coup de l’Espagne et du Portugal lors des matchs sans lendemain.

«On voulait écrire une histoire pour l’Afrique, c’est désormais chose faite, et on est content. Nous avons tout un peuple derrière nous, un continent derrière nous et le monde arabe derrière nous», a déclaré à la chaîne de télévision BeIN Sports l’entraîneur-chef Walid Regragui.

Youssef En-Nesyri a secoué la «Seleçao» à la 42e minute en marquant un but comme Ronaldo en a l’habitude. Sautant très haut, l’attaquant marocain a été en mesure de frapper le ballon de la tête avant que le gardien Diogo Costa ne puisse y toucher.

Ce filet était le premier des hommes de Regragui depuis plus de 200 minutes, puisque sa troupe s’était qualifiée pour le tour suivant au bout d’une séance de tirs au but, après un temps régulier et une prolongation où ni elle ni l’Espagne n’avait fait mouche.

La dernière chance de Ronaldo?

Côté portugais, Cristiano Ronaldo était encore laissé sur le banc pour débuter la rencontre. Il a foulé la pelouse à la 51e minute de jeu et a été à l’origine de quelques belles chances. La meilleure a sans doute été celle de la 82e minute quand il a alimenté en retrait Joao Félix. La frappe enroulée de ce dernier a toutefois été repoussée de belle façon par Yassine Bounou.

Walid Cheddira a été expulsé du match dans les arrêts de jeu de la seconde mi-temps pour accumulation de cartons. Néanmoins, le Portugal n’a pas été en mesure de profiter de l’avantage numérique dans les cinq minutes suivantes.

«Nous avons eu du mal dans la première mi-temps. Il nous a fallu beaucoup de temps pour entrer dans le jeu. Les joueurs voulaient tellement, ils étaient très confiants, mais la vérité est que nous n'avons pas montré notre jeu correctement. Nous avons eu quelques occasions de marquer, mais nous n'avons pas réussi», a froidement analysé l’entraîneur portugais, Fernando Santos.

«CR7», pour qui il pourrait s’agir d’une dernière Coupe du monde, a quitté le terrain en larmes. L’attaquant de 37 ans, qui a égalé le record de sélections (196) de son pays, n’a jamais mis la main sur ce trophée, l’un des seuls qui manquent à sa collection.