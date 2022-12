«J’ai beaucoup appris de Suzuki» - Danault

Le Québécois Phillip Danault effectuait un deuxième retour au Centre Bell, samedi soir, à l’occasion d’un gain de 4-2 aux mains de son ancienne équipe, les Canadiens de Montréal.

L’ancien choix de premier tour, 26e au total des Blackhawks de Chicago lors de l’encan 2011, a marqué les partisans montréalais en six saisons à défendre les couleurs du Bleu-Blanc-Rouge.

Outre ses 194 points en 360 matchs, le sympathique hockeyeur a accompli beaucoup à Montréal. L’athlète âgé de 29 ans a agi à titre de grand frère auprès des jeunes joueurs de l’organisation, dont Nick Suzuki.

«Nick est tellement mature. J’ai beaucoup appris de lui. Suzuki voulait faire la différence», a-t-il fait valoir lors de l’Après-match.

«Ce n’est pas pour rien qu’on a atteint la finale de la Coupe Stanley avec Nick Suzuki. Il était vraiment dédié. Il mérite amplement son titre de capitaine.»

Un match à l’avantage des Kings

«On voulait rebondir de notre dernière sortie à Toronto. On n’était vraiment pas satisfait de notre jeu.»

«On a connu une bonne performance. On a joué 60 bonnes minutes, tout le monde. On a été serré défensivement et notre gardien Pheonix Copley a été solide devant le filet.»

«On n’est pas satisfait de notre début de saison. On doit être plus constant. On est tous capables de faire mieux. La bonne nouvelle est qu’on est dans le portrait des séries éliminatoires, même si on ne joue pas notre meilleur hockey», toujours selon l’ancien porte-couleurs du Tricolore.

Le plateau des 500 matchs

Le produit des Tigres de Victoriaville dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a franchi le prestigieux plateau des 500 parties disputées dans le circuit Bettman.

«C’est tout un honneur de pouvoir jouer dans la Ligue nationale de hockey (LNH), premièrement.»

«Mais, je n’ai pas fait ça tout seul. J’ai eu beaucoup de support: ma femme, mes enfants, ma famille et mes amis. Je suis très reconnaissant. J’espère jouer 500 autres parties», a expliqué celui qui a même tenu à remercier les journalistes, au passage.

Fidèle à son tempérament sympathique, Danault a conclu l’entrevue à la blague.

«Je suis content d’entendre que je suis ton préféré! Merci Dave», s’est-il exclamé.

Le numéro 24 arborait un micro lors de ce retour au Centre Bell. Voyez la partie sous un angle inédit, dans la vidéo ci-dessous.