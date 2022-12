Anecdote sur les débuts Phillip Danault à Montréal

Michel Therrien a eu la chance de diriger Phillip Danault lors du début de son passage à Montréal.

L'ancien entraîneur des Canadiens avait d'ailleurs une histoire intéressante à raconter, avant la rencontre opposant les Kings aux Canadiens, qui démontre bien tout le potentiel qu'avait l'attaquant québécois.

«Je peux te raconter une anecdote. Pendant le temps qu'on était à Montréal, on avait un duo avec Pacioretty et Desharnais. Quand on a perdu David, j'avais parlé avec Pacioretty pour lui demander avec quel genre de joueur il voulait jouer. Je m'attendais qu'il était pour me dire Plekanec, mais il m'a dit Phillip Danault.»

Therrien ajoute que l'ancien des Tigres de Victoriaville ne lui a jamais fait regretter son vote de confiance et qu'il a répondu aux attentes.

«Je lui ai donné Phillip Danault pour que Pacioretty puisse se sentir responsable de sa décision. C'est un partenariat entre un entraîneur et les meilleurs joueurs. Phillip Danault avait très bien fait. Il faisait beaucoup de bonnes choses et il a monté les échelons assez rapidement avec les Canadiens.»

