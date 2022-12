Un rare affrontement qui suscite un grand engouement

Un affrontement entre la France et l’Angleterre en quarts de finale de la Coupe du monde, c’est du bonbon, surtout que c’est un fait rare.

«C’est vrai que ça n’arrive pas souvent», a souligné Didier Deschamps en conférence de presse, vendredi.

Ça ne s’est produit que deux fois, pour être exact. Et dans l’équipe de France actuelle, il ne devait y avoir que Deschamps et un ou deux de ses adjoints qui étaient nés la dernière fois que ça s’est produit, en 1982. La seule autre fois? En 1966, l’année où les Trois Lions l’ont emporté. C’est le seul titre majeur qu’ils ont remporté et ils rêvent de gloire depuis.

C’est surtout la première fois qu’ils s’affrontent à la Coupe du monde dans un match à élimination directe.

Historiquement, on peut penser qu’une rivalité oppose les deux pays. Après tout, ce sont la France et l’Angleterre.

Le gardien français, Hugo Lloris, a cependant relativisé la magnitude de cette rivalité, qui est surtout entretenue par les médias en quête d’une bonne histoire à raconter.

«Une rivalité peut exister, ce sont deux grandes nations de football, mais cette rivalité existe dans d’autres sports, comme le rugby. Dès qu’il y a un championnat, ça engendre de grandes batailles.Nous, on se prépare surtout à répondre aux attentes d’un quart de finale. On est aux portes des demi-finales et on veut y accéder.»

Frères ennemis

N’empêche que pour Lloris, ce quart de finale est tout à fait particulier. Le capitaine de l’Équipe de France fera face à un bon ami, Harry Kane, qui est le capitaine anglais.

Les deux joueurs sont coéquipiers avec Tottenham Hotspur, en Premier League.

«On a une relation assez importante, ça fait presque neuf ans qu’on évolue ensemble, a soutenu Lloris. On a une relation importante sur et en dehors du terrain. Je n’ai que des choses positives à dire sur lui. C’est un vrai leader, un exemple important pour ses coéquipiers et, surtout, c’est un top joueur. Il est connu mondialement et on n’a pas nécessairement besoin d’en rajouter.»

Dans les médias anglais, on tente de jouer dans la tête de Lloris en affirmant qu’il est le maillon faible de la France. Mais les Anglais, eux, ont-ils des faiblesses?

«Les Anglais n’ont pas de faiblesses, a lancé un peu à la blague Didier Deschamps. Chaque équipe a des points forts, je ne veux pas dire qu’elle a des points faibles, mais il y a des choses qu’ils font moins bien.»

Serein, Lloris ne se laisse visiblement pas déranger par tout le bruit autour de ce match.

«On n’a pas besoin de motivation extérieure pour jouer un quart de finale de Coupe du monde. Ils ont leur opinion et y ont droit.»

Crédit photo : AFP

Protéger Mbappé

Avec cinq buts et trois passes décisives en trois matchs, Kylian Mbappé est le joueur du tournoi pour le moment et celui-ci est comme Lloris, il ne se laisse affecter par ce qui l’entoure.

« Kylian est dans sa préparation, il fait abstraction de ce qui se dit autour. Il a des objectifs très précis et je le sens détaché et souriant, concentré sur le match qui nous attend.»

Didier Deschamps sait toutefois que son diamant sera la cible des Anglais, mais il sait aussi que le jeune homme a le talent pour dénouer toute situation.

«J’imagine que l’Angleterre prendra des dispositions comme nos quatre adversaires précédents en ont pris. Kylian a cette capacité à faire la différence. Pouvoir répartir le danger pour notre adversaire, ça évite de concentrer les précautions sur Kylian.»

Les Anglais ont marqué beaucoup de buts depuis le début du tournoi et la France n’est pas en reste. Les Trois Lions se démarquent par leur vitesse, ce qui peut compliquer les choses, selon Deschamps.

«C’est souvent la clé parce que, quand on va vite, l’adversaire a moins de temps pour s’organiser. On peut contrer beaucoup de choses, mais la vitesse, c’est là où c’est plus difficile. L’équipe anglaise est très performante sur les phases de transition, elle y a marqué la moitié de ses buts. Mais elle est aussi dangereuse sur les coups de pied arrêtés. Ce n’est pas par hasard qu’ils seront en face de nous.»