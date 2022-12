Rare défaite pour les Remparts

Les Remparts de Québec ont perdu leur premier match de la saison à domicile par la marque de 4 à 1 aux mains des Foreurs de Val-d’Or, vendredi soir, devant un peu plus de 8300 spectateurs.

Après un voyage fructueux sur les patinoires adverses, les hommes de Patrick Roy renouaient avec leurs partisans face à une formation qu’ils affrontaient pour la troisième fois en seulement 10 jours.

En début de première période, les Remparts ont obtenu un avantage numérique, mais ce dernier n’a pas été en mesure de faire mouche. D’ailleurs, la défensive adverse a réussi à bloquer quelques lancers.

Après avoir écopé de la première punition du match, Alexandre Doucet s’est repris de la plus belle façon en ouvrant la marque pour Val-d’Or avec l’avantage d’un homme. Il a profité d’une belle offrande de son coéquipier pour déjouer Quentin Miller. Le meilleur marqueur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a inscrit son 26e but de la campagne.

Un peu plus tard, les Remparts pensaient bien avoir nivelé le pointage en supériorité numérique. Kasim Gaudet a profité d'une rondelle libre dans l’enclave pour ensuite la loger dans le haut du filet. Toutefois, après une longue révision, un hors-jeu a été appelé en entrée de zone sur la séquence, annulant ainsi le filet des locaux.

La troupe de Patrick Roy a bénéficié d’un troisième avantage numérique en première période, mais elle n’a pas été en mesure de faire scintiller la lumière rouge. Sans toutefois marquer, les locaux ont davantage bourdonné vers la fin de la période initiale dans la zone des visiteurs. Cela dit, seulement six tirs ont été décochés par les Remparts lors du premier vingt.

En début de période médiane, les Remparts ont obtenu leur quatrième avantage numérique du duel. Bien qu’ils aient obtenu certaines bonnes occasions de marquer, ils n’ont pas été capables de faire bouger les cordages derrière l’homme masqué des Foreurs. Quelques instants plus tard, les Remparts ont écopé d’une pénalité. Toutefois, la boîte défensive des locaux a été très efficace, elle qui n’a pas accordé de bonne chance de compter à l’adversaire.

Dès le début de la troisième période, le futur joueur des Remparts Justin Robidas a fait une belle percée au filet. Le disque a touché le poteau avant de frapper le gardien de but des Remparts et traverser la ligue rouge pour doubler l’avance à l’équipe de Maxime Desruisseaux. Sur une descente à trois contre un, le capitaine des Remparts, Théo Rochette a réduit l’écart à un but. Les réjouissances ont été de courte durée et Frédéric Potvin a redonné une priorité de deux buts à son équipe grâce à un beau tir du poignet dans la lucarne.

En fin de période, Val-d’Or a inscrit un but dans un filet désert pour porter le compte à 4 à 1.

Le visage des Remparts était différent ce soir en raison de la présence de quatre joueurs au camp d’Équipe Canada qui débutait aujourd’hui à Moncton. Zachary Bolduc, Evan Nause, Nathan Gaucher et William Rousseau n’étaient pas de la formation.

* * * * * * * * * * *

Un match avec un cachet particulier pour Robidas

Le capitaine des Foreurs de Val-d’Or, Justin Robidas, a reconnu qu'il est toujours particulier d’affronter l'équipe pour laquelle il évoluera prochainement.

«C’est certain que c’est spécial à vivre, mais je suis un compétiteur. Pour moi, c’est agréable de jouer contre les bonnes équipes et je crois que les Remparts sont une puissance de la ligue», a-t-il mentionné en entrevue après la rencontre.

Malgré le fait que les Remparts étaient privés de gros noms, Robidas a fait remarquer qu’ils avaient tout de même de bons éléments sur la surface glacée. «Nous avons pu neutraliser des gars comme Rochette, Malatesta et Savoie. Nous avons travaillé plus fort qu’eux et c’est pour ça que nous sommes sortis avec la victoire», a-t-il analysé.

Celui qui a inscrit un filet devant son futur entraîneur est très content face à l'idée de se faire diriger par une légende du hockey. « C’est un excellent coach. J’ai hâte de pouvoir travailler avec lui et d’apprendre à connaître les gars des Remparts.»

Ce dernier disputera encore quatre matchs avec les Foreurs avant d’amorcer son nouveau chapitre. D’ailleurs, il n’a que de bons mots pour cette organisation et il ne retiendra que du positif de son séjour en Abitibi. «C’est une belle ville et j’ai adoré mon temps là-bas. J’avais une bonne famille de pension accueillante. De plus, l’organisation m’a aidé dans mon développement en tant que joueur», a conclu l’auteur d'un but et une mention d’aide lors du duel du jour.