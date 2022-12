Paris sportifs: les meilleures offres de samedi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du samedi 10 décembre qui valent le détour.

Hockey: Canadien de Montréal c. Kings de Los Angeles

Le Canadien revient d’un voyage éreintant dans l’ouest, où il est tout de même parvenu à obtenir cinq points sur une possibilité de huit. Après avoir triomphé face au Kraken de Seattle mardi, les hommes de Martin St-Louis retrouveront le confort de leur domicile et accueilleront une équipe qui a connu son lot de difficultés récemment. Les Kings peinent à faire preuve de constance depuis quelques moments, n’ayant pas réussi à enfiler deux victoires consécutives depuis le 12 novembre. Avec seulement trois gains à leurs 10 derniers matchs et une confiance ébranlée par un revers cuisant de 5 à 0 face aux Maple Leafs de Toronto, l’équipe californienne tentera de trouver des solutions face au Tricolore. Nick Suzuki et Cole Caufield devraient toutefois donner des maux de tête à la huitième pire défensive du circuit Bettman.

Prédiction: Victoire du Canadien de Montréal - 2,30

Soccer: Portugal c. Maroc

Après leur victoire choc face à l’Espagne, les Marocains tenteront d’éliminer une autre nation de la péninsule Ibérique. Portés par les prouesses du natif de Montréal Yassine Bounou, les Lions de l’Atlas ont respecté leur plan de match à la lettre contre les Espagnols et ne pourront pas en déroger face aux Portugais. La «Seleção das Quinas» ne dépend plus des miracles de Cristiano Ronaldo pour triompher, elle qui a laissé de côté son attaquant vedette lors de sa victoire de 6 à 1 face à la Suisse. Les Portugais marquent des buts à la tonne, tandis que les Marocains ont mieux protégé leur cage que n’importe quelle autre nation depuis le début du tournoi. Ces derniers devront freiner le jeune Goncalo Ramos, auteur d’un tour du chapeau en huitièmes de finale, pour devenir la première nation africaine de l’histoire à accéder aux demi-finales d’une Coupe du monde.

Prédiction: Victoire du Portugal - 1,71

Soccer: France c. Angleterre

Dans ce qui s’annonce comme le duel le plus relevé des huitièmes de finale, les Trois lions devront tout faire leur possible pour museler Kylian Mbappé. Le dynamique attaquant français a déjà marqué cinq buts depuis le début de la compétition, et il n’aura pas l’intention de calmer ses ardeurs face aux éternels rivaux de l’Hexagone. Le rideau défensif anglais, mené par un Harry Maguire surprenant, ne devra rien laisser au monstre à trois têtes français, complété par Olivier Giroud et Ousmane Dembélé. Contrairement à l’Angleterre, qui n’a pas soulevé de trophée depuis belle lurette, les Bleus ont remporté la Coupe du monde il y a seulement quatre ans et ils ont conservé plusieurs éléments de ce noyau gagnant. Le dernier rendez-vous d’importance entre la France et l'Angleterre s’est d'ailleurs soldé par une victoire des Bleus de 2 à 1, en phase de groupe de l’Euro de 2004.

Prédiction: Victoire de la France - 2,50