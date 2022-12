Odell Beckham fils veut revenir... en éliminatoires

Le receveur de passes et joueur autonome Odell Beckham fils ne semble pas avoir l’intention de jouer une partie pendant la présente saison régulière de la NFL.

«OBJ» magasine présentement sa prochaine équipe, lui qui se remet d’une grave blessure à un genou subite pendant le dernier match du Super Bowl, qu’il a remporté avec les Rams de Los Angeles.

«J’aimerais être dans un environnement stable où je me lèverais à 6h et que je partirais à 18h, et ce, pendant quatre semaines. Je ne dis pas que je ne serais pas capable de jouer présentement en saison régulière, mais je n’en vois tout simplement pas le point», a-t-il déclaré lors d’un entretien pendant la présentation du dernier match du jeudi soir sur Prime Video.

Dans les derniers jours, Beckham fils a fait des visites dans les installations des Cowboys de Dallas, des Giants de New York et des Bills de Buffalo. Si les éliminatoires 2022 de la NFL s’amorçaient demain matin, ces trois équipes y prendraient part.

L’athlète de 30 ans a réussi 531 attrapés pour des gains de 7361 verges et 56 touchés en 96 matchs en carrière dans la NFL. Il a porté les couleurs des Giants (2014-2018), des Browns de Cleveland (2019-2021) et des Rams (2021).