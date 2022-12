Lions: pas question de laisser partir David Ménard

Le joueur de ligne défensive David Ménard demeurera avec les Lions de la Colombie-Britannique, qui lui ont accordé une prolongation de contrat, vendredi.

Les clauses de l’entente n’ont pas été précisées, mais le vétéran de 32 ans évoluera à Vancouver en 2023 et évitera donc le marché des joueurs autonomes de la Ligue canadienne de football (LCF).

«La dernière saison a été gratifiante à bien des égards, grâce à un excellent groupe de coéquipiers et d’instructeurs. Il y a un mélange spécial de talent à chaque position et je suis impatient de régler certains dossiers», a-t-il affirmé par voie de communiqué.

Ancien porte-couleurs des Carabins de l’Université de Montréal, Ménard a aidé les Lions à atteindre la finale de la section Ouest cette année. Pendant le calendrier régulier, il a dominé les siens avec neuf sacs du quart, un sommet en carrière. En 18 parties, il a effectué 17 plaqués en défense.

Le choix de quatrième tour de la Colombie-Britannique au repêchage 2014 de la LCF a défendu les couleurs des Alouettes de Montréal en 2021 avant de revenir avec les Lions.

Marco Dubois reste à Ottawa

Un autre québécois a décidé de prolonger son aventure avec une équipe de la LCF. En effet, le centre-arrière Marco Dubois a paraphé une entente d’un an avec le Rouge et Noir d’Ottawa.

«D’être de retour à Ottawa était un choix très facile pour moi, a-t-il dit dans un communiqué de son équipe. La ville, les partisans et l’entièreté de l’organisation ont été fantastiques avec moi depuis que j’ai été repêché en 2018.»

Le natif de l'arrondissement de LaSalle et produit du Rouge et Or de l’Université Laval a réussi quatre attrapés pour 70 verges en 18 rencontres en 2022. Il s’agit de ses meilleures statistiques depuis qu’il évolue dans le circuit Ambrosie.

De plus, le Rouge et Noir a octroyé un nouveau contrat de deux ans au botteur Lewis Ward. Le natif du Royaume-Uni a passé les quatre dernières saisons avec le club ottavien. L’an dernier, il a réussi 49 de ses 57 tentatives de placements.