Les Raptors surpris par la pire équipe de la NBA

Les Raptors de Toronto avaient une occasion en or de gonfler leur fiche face à la dernière équipe de la NBA au classement général, mais ils se sont plutôt dégonflés dans une défaite de 113 à 109 face au Magic à Orlando, vendredi.

Ce n’est toutefois pas par manque d’acharnement que les hommes de Nick Nurse ont baissé pavillon. Ils ont effacé un retard de 20 points en fin de duel pour égaler la marque, mais ont manqué d’essence dans le réservoir pour compléter leur remontée.

Pascal Siakam a d’ailleurs inscrit 11 points lors du dernier quart de ce duel chaudement disputé. Il a terminé la rencontre avec 36 points, neuf rebonds et sept mentions d’assistance.

Le Montréalais Chris Boucher a eu droit à 22 min 10 s. de temps d’utilisation. Il a amassé 10 points et trois rebonds au passage. Le joueur partant O.G. Anunoby n’a d’ailleurs récolté que deux points de plus, même s’il a passé plus de 43 minutes sur le parquet.

Le jeune Allemand Franz Wagner a été redoutable pour le Magic en ajoutant 34 points au tableau. Le prometteur Paolo Banchero, auteur de 23 points, a aussi contribué.

Les Raptors (13-13) auront l’occasion de se reprendre dès dimanche face à ce même Magic (7-20).

Mathurin solide dans la victoire

Bennedict Mathurin a eu son mot à dire dans une victoire de 121 à 111 des Pacers de l'Indiana contre les Wizards de Washington.

Le Québécois a terminé la rencontre avec une récolte de 18 points, en plus d’avoir ajouté huit rebonds et une passe décisive en 32 minutes de jeu.

Son coéquipier Buddy Hield a mené les Pacers avec une prestation de 28 points.

Dans le camp des visiteurs, les efforts combinés de Kristaps Porzingis et de Kyle Kuzma, avec 29 et 27 points, n’auront pas été suffisants.

Les Pacers, quatrièmes dans l’Est, présentent une fiche de 14 victoires en 26 rencontres depuis le début de la saison. Mathurin et les Pacers reprendront l’action samedi, alors que les Nets de Brooklyn seront les visiteurs.