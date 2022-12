Hoffman et Drouin franchissent une autre étape

Les Canadiens de Montréal se sont de nouveau entraînés, vendredi matin à Brossard, en prévision du match du lendemain contre les Kings de Los Angeles et durant lequels ils pourraient obtenir du renfort.

Effectivement, les attaquants Mike Hoffman et Jonathan Drouin portaient des chandails réservés aux joueurs «réguliers», ce qui indique qu’ils se rapprochent d’un retour au jeu. Le Tricolore a précisé que le cas des deux hommes sera réévalué après la séance de samedi avant-midi et qu’une décision sera prise relativement à leur participation au duel du jour.

De leur côté, le défenseur Mike Matheson et l'attaquant Sean Monahan brillaient par leur absence. Jeudi, Matheson avait quitté la patinoire après seulement 30 minutes. Il s’est soumis à des traitements. Monahan, tout comme l’arrière David Savard, demeure sous évaluation médicale. Enfin, Brendan Gallagher reste à l’écart en raison d’une blessure au bas du corps.

Avant le début de la séance, les attaquants Juraj Slafkovsky et Cole Caufield ont travaillé avec Adam Nicholas, le directeur du développement hockey du CH.

Dans le cas de Slafkovsky, l’apprentissage se poursuit et il semble bien que ce sera à Montréal pour les prochaines semaines. L’équipe slovaque qui participera au prochain Championnat mondial de hockey junior aurait intérêt à planifier son tournoi sans la présence du premier choix au plus récent repêchage de la Ligue nationale.

«À partir de ce que nous avons vu dernièrement de "Slaf", nous aimerions continuer avec lui, a déclaré l’instructeur-chef Martin St-Louis, sans toutefois pouvoir se prononcer sur le temps d’utilisation du patineur de 18 ans advenant le retour de Drouin et d’Hoffman. Il touche davantage la rondelle sur la patinoire et quand c’est le cas, ça signifie qu’il pense plus à sa position sans le disque. Il ne dédouble pas le travail de coéquipiers et se déplace à un endroit qu’un de ses partenaires ne couvre pas», a-t-il poursuivi en anglais.

Slafkovsky davantage utilisé?

Le principal intéressé dit apprécier ses moments avec le grand club, une utilisation accrue pouvant l’aider à progresser, selon ses dires.

«Évidemment, vous voulez jouer le plus souvent possible. Je me sens mieux quand je joue davantage, je suis plus dans la partie et au cours des dernières rencontres, je fus plus à l’aise», a-t-il admis.

Et y a-t-il des leçons précises qu’il souhaite apprendre? À ce propos, Slafkovsky a rappelé ses mésaventure vécues durant deux matchs en particulier.

«Garder ma tête haute pour éviter d’être ébranlé. Ce n’est pas plaisant d’être frappé à la tête. Passer les tests de commotion cérébrale n’est pas agréable», a-t-il dit en évoquant les coups qu’il a encaissés en novembre de Marco Rossi [Wild du Minnesota] et de Jason Dickinson [Blackhawks de Chicago].»

