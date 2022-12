EXCLUSIF | Sept espoirs du CH sous la loupe de Rob Ramage

BOSTON - Parmi l’immense base de partisans des Canadiens, plusieurs entretiennent un amour sans limite envers tout ce qui touche la relève de l’organisation.

Sur les réseaux sociaux, au téléphone, lors de soirées entre amis et même au travail (allez, avouez-le...), les analyses et prises de position ciblant les espoirs du club pleuvent et très souvent, tous se targuent d’avoir la vérité absolue.

En vidéo principale, voyez le long entretien entre Rob Ramage et TVA Sports, depuis Boston.

C’est un peu ce qui fait le charme du «scouting maison», non?

Mais il est quand même facile de s’entendre sur un point : aussi cultivés en matière de recrutement peuvent être les amoureux de la Sainte-Flanelle, rien ne vaut l’avis d’un homme dont la principale fonction est d’évaluer et de développer le talent des espoirs de l’équipe au quotidien.

Comme vous le savez maintenant, l’auteur de ces lignes s’est rendu à Boston il y a quelques jours pour rencontrer Lane Hutson, Sean Farrell, Luke Tuch et Jayden Struble. Vous avez d’ailleurs pu lire/visionner les résumés de ces entretiens ces quatre derniers jours sur toutes nos plateformes.

Le voyage était supposé se résumer à ces quatre espoirs, mais comme je vous le racontais la semaine dernière, le hasard m’a permis de croiser Rob Ramage, le directeur du développement des joueurs du CH, au gymnase de mon hôtel.

L’homme de 63 ans n’est pas le plus grand fan des entrevues à la caméra. Les années m’ont appris qu’il préfère de beaucoup les entretiens téléphoniques.

Mais ce jour-là, c’est un rayonnant «bien sûr» qu’il m’a offert lorsque je l’ai invité à tenir une discussion (filmée) dans le lobby de notre établissement, 48h plus tard.

Voyez donc, en vidéo principale, le résultat de notre longue conversation.

Et pour ceux qui préfèrent la lecture à l’écoute, j’ai aussi pensé à vous, vous retranscrivant les commentaires de Rob ci-bas. Vous n’avez plus aucune excuse, maintenant!

Sept espoirs des Canadiens sous la loupe de Rob Ramage

SEAN FARRELL

Âge : 21 ans

Taille/poids : 5 pieds 9 pouces, 175 livres

Position : Ailier gauche/centre

Équipe : Université Harvard (NCAA)

Crédit photo : Photo courtoisie Harvard Athletics

«L’an dernier, il a joué aux Olympiques et au Championnat du monde pour les États-Unis. Ça n’arrive pas souvent avec un joueur collégial de 2e année. Et il a été bon à chaque occasion, même opposé à des professionnels. Il a tous les outils pour réussir. Sens du jeu, intelligence. Il est un joueur complet qui joue sur 200 pieds. Il a un impact sur chaque partie qu’il dispute.

«Évidemment, il voudrait jouer avec nous dès l’an prochain! Il est très déterminé, donc il ne faut jamais dire jamais. Je savais que nos trois jeunes défenseurs (Harris, Guhle, Xhekaj) allaient jouer dans la LNH cette année, mais peut-être pas qu’ils allaient être si bons! Nous verrons avec Sean, maintenant.

«Ce n’est pas un gros gars. Il mesure 5 pieds 9 pouces. Mais je pense qu’on a toujours besoin d’attaque et il a certainement cet atout en lui. Tu étais à sa pratique, hier. Je me suis esclaffé plusieurs fois à la fois martyriser ses propres gardiens. Pauvres gars! Sean peut mettre le feu, s’il le désire.»

LANE HUTSON

Âge : 18 ans

Taille/poids : 5 pieds 9 pouces, 161 livres

Position : défenseur

Équipe : Université de Boston (NCAA)

Crédit photo : Photo AFP

«Il est encore très jeune, mais en tant que joueur de 1re année, il impacte grandement les matchs auxquels il participe. Il est très petit, mais si plaisant à regarder! Il feinte tout le monde et change de direction constamment. Il a aussi une belle attitude. Il est très positif... et confiant. Il connaît tout un départ dans la NCAA.

«Quand tu as cette taille, ta tête est à peu près au niveau du coude/épaule de ton rival. C’est important d’en être conscient, surtout avec le nombre élevé de commotions cérébrales affectant les joueurs professionnels en 2022. Mais nous en parlons, Lane et moi.

«Il sait qu’il doit être à l’affût, qu’un mauvais contact peut rapidement mettre fin à sa carrière. Mais il travaille là-dessus. Sentir le danger, savoir où se trouve celui qui souhaite te mettre en échec. Ça progresse bien.»

JAYDEN STRUBLE

Âge : 21 ans

Taille/poids : 6 pieds, 194 livres

Position : défenseur

Équipe : Huskies de l’Université Northeastern (NCAA)

Crédit photo : Photo Courtoisie

«Nous l’aimons beaucoup. Il est un défenseur très dur, très athlétique. Je pense qu’il aimerait accéder aux rangs professionnels en compagnie de son ancien coéquipier et capitaine, Jordan Harris. Nous l’avons repêché pour qu’il vienne ici, en tout cas!»

LUKE TUCH

Âge : 20 ans

Taille/poids : 6 pieds 2 pouces, 203 livres

Position : ailier gauche

Équipe : Université de Boston (NCAA)

Crédit photo : Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal / Agence QMI

«Il deviendra un ailier de puissance. Il est imposant et doit se servir de cet outil. Quand il le fait, il est utile. Malheureusement, il a été blessé, ces deux dernières saisons. Il n’a pas joué beaucoup. Mais cette année est importante pour lui. Il doit rester en santé et jouer beaucoup de matchs. Mais plus la saison avance, plus il est bon, jusqu’ici.»

OWEN BECK

Âge : 18 ans

Taille/poids : 5 pieds 11 pouces, 190 livres

Position : centre

Équipe : Stealheads du Mississauga (OHL)

Crédit photo : Photo Martin Chevalier

«Il est mature sur et hors glace. Il possède déjà des habitudes de professionnel. Il joue un hockey de pro dans la Ligue junior de l’Ontario et le pire dans tout ça, c’est qu’il pourrait encore y retourner l’an prochain. Il a certainement ouvert bien des yeux lors du dernier camp d’entraînement. Il doit maintenant continuer de progresser et nous verrons ce qui se produira lors du prochain camp, en septembre.»

FILIP MESAR

Âge : 18 ans

Taille/poids : 5 pieds 10 pouces, 176 livres

Position : ailier droit/centre

Équipe : Rangers de Kitchener (OHL)

Crédit photo : Photo Martin Chevalier



«Il est bon! Je pense que nous avons pris la bonne décision en l’envoyant dans la OHL, au lieu de le garder à Laval. Présentement, il aime la vie à Kitchener et produit à un bon rythme. Son club l’aime beaucoup. Souhaitons que son talent le mènera à Montréal!»

JUSTIN BARRON

Âge : 21 ans

Taille/poids : 6 pieds 2 pouces, 201 livres

Position : défenseur

Équipe : Rocket de Laval (AHL)

Crédit photo : Photo Pierre-Paul Poulin

«Justin est présentement le défenseur le plus utilisé à Laval. Il est envoyé dans toutes les situations. Je prédis qu’il jouera des matchs à Montréal d’ici la fin de la saison. Je lui ai parlé la semaine dernière. Il a une belle attitude. Le plan est d’être prêt au prochain rappel.»