David Avanesyan de tentera détrôner le Goliath des mi-moyens

Le boxeur David Avanesyan tentera de surprendre le monde de la boxe, samedi soir à TVA Sports, lors d’un combat de championnat du monde contre le champion des mi-moyens de la WBO, Terence Crawford.

Le combat sera présenté dès 21h, d'abord à TVA Sports 2, puis sur notre chaîne principale plus tard en soirée.

En entrevue à ESPN, le gérant d’Avanesyan, Neil Marsh, a fait savoir que son protégé avait l’intention d’envoyer son Crawford au tapis.

Le défi s’annonce colossal, puisqu’Avanesyan (29-3-1, 17 K.-O.), un Russe de 34 ans, affrontera un adversaire d’expérience qui n’a jamais connu la défaite (38-0, 29 K.-O.). Crawford, un Américain, sera largement favori, dans un combat à la maison, devant ses partisans, au CHI Health Center à Omaha, dans l’État du Nebraska.

«David peut assommer n'importe qui, a dit Marsh. Je considère Crawford comme le meilleur parmi les boxeurs de 147 livres, mais samedi, si David l'attrape, tout peut arriver.

«Nous ne nous faisons pas d'illusions. C'est une tâche difficile, mais nous visons une chose, le K.-O., et je suis convaincu que David va tout faire pour gagner ce combat.»

Depuis ses deux revers contre Lamont Peterson et Egidijus Kavaliauskas, en 2017 et 2018, Avanesyan connaît une séquence de six victoires consécutives.

«David s'est considérablement amélioré depuis ces défaites et je pense que les résultats l'ont montré », a indiqué Marsh.

«Je suis largement négligé»

Son protégé a l’intention de gâcher la fête au Nebraska.

«Je sais que je suis largement négligé et personne ne me donne une chance, mais laissez-moi vous dire que je vais surprendre tout le monde, a martelé Avanesyan. J'ai eu assez de temps pour me préparer, donc je serai prêt pour le gaucher. Je dois m'en tenir au plan de match que nous avons en place, et si des ajustements doivent être faits pendant le combat, je les ferai.»

«Les mauvaises habitudes qui m'ont fait mal au début de ma carrière sont maintenant derrière moi, a-t-il ajouté. Aujourd'hui, je suis un boxeur complètement différent sur le ring, et mes six derniers combats ont montré ma progression. Je crois que mon style agressif va poser des problèmes à Crawford.»