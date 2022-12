Portugal: l’éléphant dans la pièce

Même quand Cristiano Ronaldo n’est pas là, il est le centre d’attention. C’est l’éléphant dans la pièce.

Lors de la conférence de presse du Portugal à la veille de son match de quart de finale contre le Maroc qui aura lieu samedi, il a beaucoup été question de l’attaquant légendaire.

Celui-ci est au centre d’une controverse depuis que le sélectionneur Fernando Santos a choisi de le laisser sur le banc en huitième de finale.

Comme les Portugais ont démoli la Suisse par la marque de 6 à 1 et que Ronaldo n’a pas participé au pointage après la 74e minute, la presse portugaise fait ses choux gras de la situation.

Laissez-le tranquille

Santos a expliqué en détails comment il a pris sa décision, mais surtout comment il l’a annoncée à son vétéran de 37 ans. Il a souligné le fait qu’on accordait trop d’importance à la situation.

«En conférence de presse, 90 % des questions portent sur lui, a insisté Santos. Mais que je lui aie parlé ou non avant un match ou le jour du match, qu’est-ce que ça peut bien faire?»

Depuis quelques jours, on n’arrête pas d’entendre parler d’un possible départ prématuré du Qatar pour Ronaldo, qui serait frustré par la situation, ce qui a fait pester Santos.

«Il ne m’a jamais dit qu’il voulait quitter notre équipe nationale et je crois qu’il est grand temps de cesser cette polémique. Durant ce match, c’est lui qui a pris l’initiative dans l’échauffement et il a célébré tous les buts. C’est même lui qui a invité ses coéquipiers à remercier les partisans. Il faut le laisser tranquille.»

Mieux sans Ronaldo

Le sélectionneur marocain, Walid Regragui s’est aussi invité dans le débat quand on lui a demandé s’il préférait affronter le Portugal avec ou sans Ronaldo.

«Ça va être un match difficile, ils ont de la qualité de partout. Est-ce que Ronaldo va jouer? En tant que coach, j’espère qu’il ne va pas jouer parce que c’est un des meilleurs joueurs de l’histoire.»

S’il dit ça, c’est parce qu’il sait pertinemment que son équipe commence à accumuler la fatigue malgré ses belles performances.

«On a joué beaucoup de grosses cylindrées depuis le début, on a lâché beaucoup d’énergie. On a joué la Croatie, la Belgique, le Canada, qui est l’une des meilleures équipes en Amérique du Nord, et l’Espagne, l’équipe qui vous fait le plus courir.»

«Plus les matchs avancent, plus la difficulté est plus importante. C’est l’une des meilleures équipes au monde. On va essayer d’encore créer la surprise parce que personne ne nous attendait en quart.»

Ne pas s’enflammer

Il s’agira d’un troisième affrontement dans l’histoire entre les deux nations qui ont divisé les honneurs des deux premiers matchs. En 1986, le Maroc avait battu le Portugal au dernier match de phase de groupe et s’était ainsi qualifié pour la phase finale, pour la première et seule autre fois de son histoire.

De plus, le Maroc, quatrième pays africain seulement à atteindre les quarts de finale, pourrait devenir le premier pays issu d’Afrique à jouer en demi-finale s’il défait le Portugal.

«Il ne faut pas s’enflammer, a prévenu Régragui. On a fait une performance contre l’Espagne. Est-ce qu’on est capables de la refaire quatre jours après? C’est le défi que je lance à mes joueurs.»

Comme l’a dit Regragui, personne n’attendait son équipe en quart de finale. Il choisit toutefois de garder les deux pieds bien ancrés sur terre pendant que le Maroc, l’Afrique et le monde arabe se rangent derrière son équipe.

«Je ne suis pas encore monté dans le nuage, a-t-il affirmé. On essaie de changer la mentalité. C’est bien ce qui passe à l’extérieur, mais on est dans la compète. On peut encore faire plus et mieux.»

«Au moment où les gens vont penser ça, on va devenir durs à battre. Pour le moment, on a juste déjoué quelques statistiques d’universités qui se sont amusées à faire des pronostics. Nous on est là pour embêter tout ça. Les joueurs ont faim et ne croyez pas qu’ils soient juste satisfaits d’être en quart.»