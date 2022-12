Beaucoup de mouvements à la WWE et à AEW

Cette semaine dans le balado «Les Anti-Pods de la lutte», Pat Laprade et Kevin Raphaël discutent des nombreux mouvements dans les alignements respectifs de la WWE et de l’AEW.

De plus, les deux animateurs discutent de la présence de Sasha Banks à Wrestle Kingdom, du nombre de billets distribués pour SmackDown et Elimination Chamber à Montréal, des nombreuses nouvelles qui découlent de la scène québécoise et ils font leurs prédictions pour ROH et NXT présentés ce samedi.

Tout ça et bien plus dans un autre épisode à ne pas manquer!