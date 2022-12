Un énorme contrat pour Brandon Nimmo

Le voltigeur Brandon Nimmo, que les Blue Jays de Toronto auraient tenté d’acquérir, a choisi de demeurer avec les Mets de New York en apposant sa signature sur un contrat de huit ans et 162 millions $, jeudi.

C’est le réseau ESPN qui a rapporté cette nouvelle.

• À lire aussi: Trea Turner a été charmé par les Phillies en Série mondiale

• À lire aussi: Les Rangers offrent le pactole à Jacob deGrom

Le choix de premier tour des Mets, le 14e au total en 2013, a choisi de rester fidèle à son équipe des sept dernières saisons.

L’athlète de 29 ans est l’un des joueurs les plus fiables défensivement des ligues majeures et peut aussi contribuer à l’attaque. La saison dernière, Nimmo, le seul joueur natif du Wyoming à évoluer dans les ligues majeures, a réalisé un sommet personnel de 64 points produits, en plus de croiser la plaque 102 fois. Il a également montré une moyenne au bâton de ,274 et a mené l’équipe en soutirant 71 buts sur balles.