Trea Turner a été charmé par les Phillies en Série mondiale

Le parcours inattendu des Phillies de Philadelphie jusqu’en Série mondiale a charmé Trea Turner, qui a accepté un contrat de 11 ans et de 300 millions $ avec le club.

S’exprimant pour la première fois depuis qu’il a paraphé son pacte, Turner a été très clair à ce sujet. Et le fait que les Astros de Houston ont finalement eu le dernier mot n’a rien changé à son idée.

«C'était un facteur important, c'est sûr, a-t-il dit, selon le site officiel de l’équipe. Jouer dans une équipe gagnante était vraiment important. Une organisation qui veut gagner des championnats, pas seulement pour un an, mais pour longtemps.»

Mais plus que cette présence en finale, c’est ce qu’il a vu des joueurs sur le terrain, soit la bonne entente et le plaisir, qui semblent avoir fait la différence.

«Ils jouaient très bien au baseball à la fin de la saison. Ça semblait non seulement amusant pour les joueurs, mais pour les partisans. Il semblait qu'il y avait une sorte d'aspect familial, et ils étaient ensemble. C'est plus ce qui m'a sauté aux yeux, c'était à quel point les joueurs et les partisans s'amusaient ensemble.»

Avant de dire oui, Turner, 29 ans, a bien évidemment consulté sa femme, Kristen, alors que le couple a accueilli son premier enfant en février 2021. Philadelphie semblait être une destination privilégiée pour elle aussi.

«Nous nous sommes simplement imaginés ici. Je me suis imaginée dans cet uniforme, elle s'est imaginé vivre ici et recevoir de la famille. Nous avons imaginé jouer avec Bryce [Harper] et [Kyle] Schwarber et d’autres gars de l'équipe.»

«Il semblait que beaucoup de choses s'additionnaient et nous orientaient dans cette direction. Nous étions excités à ce sujet.»

Turner a brillé en 2022 avec les Dodgers de Los Angeles avec 21 circuits et une moyenne au bâton de ,298. Il a produit 100 points, en a marqué 101 et a volé 27 buts. Il a également mis la main sur un premier Bâton d’argent.

Auparavant, il avait disputé six campagnes avec les Nationals de Washington, où il a été coéquipier avec Harper.