«Tant que nous gagnons...» -Huberdeau

Malgré une production offensive en deçà de celles des années précédentes, Jonathan Huberdeau se réjouit des victoires qu'accumulent les Flames.

«Il faut comprendre que nous [à Calgary] jouons un style beaucoup plus défensif que ce à quoi je suis habitué», établit le numéro 10 de l'équipe albertaine alors qu'il était en entrevue avec Jean-Charles Lajoie dans le cadre de l'émission de jeudi soir. Voyez l'entretien complet entre les deux hommes dans la vidéo en tête de l'article.

Ce changement de mentalité se traduit par une récolte de 4 buts et 12 passes en 23 rencontres. C'est maigre comparativement aux 30 filets et 85 mentions d'assistance amassés l'an dernier. Globalement, c'est 415 points en 368 affrontements dans les cinq dernières saisons.

Bientôt une envolée?

Huberdeau avoue qu'il a fait face à plus d'adversité qu'il ne l'aurait imaginé après l'échange qui l'a fait débarquer dans l'Ouest canadien cet été.

«C'était la première fois que je vivais [un changement d'organisation] de ma carrière. Il a fallu plus de temps pour trouver mes repères», ajoute-t-il. En fait, l'ancien troisième choix au total des Panthers a disputé tout son stage junior avec les Sea Dogs de Saint-John entre 2009-10 et 2012-13.

Jonathan Huberdeau semble toutefois trouver ses aises avec sa nouvelle équipe. Il a cumulé six points dans les cinq derniers matchs des siens. En conséquence, les Flames ont acquis quatre victoires sur pendant cette séquence de matchs tous disputés au Saddledome. Grâce à cette poussée, la troupe de Darryl Sutter se place désormais dans le portrait des séries en tant que dernière équipe repêchée avec 29 points en 26 matchs. Par contre, des équipes comme l'Avalanche et les Predators se retrouvent derrière eux avec respectivement 2 et 3 matchs en main.

«Au final, je suis heureux tant que nous gagnons», termine Huberdeau.

Un joueur qui impressionne Huberdeau

JiC et l'homme de 84 millions des Flames sont aussi revenus sur le match incroyable de Tage Thompson contre les Blue Jackets de Colombus mercredi. Le grand centre des Sabres a amassé cinq buts et une mention d'aide dans la victoire de 9 à 4 des siens.

«Il est incroyable. C'est le fun de le voir, surtout que presque tous ses buts sont des fait saillants», conclut le natif de Saint-Jérôme.

Reste à voir si Huberdeau saura répéter les exploits de Thompson, alors que les Flames affronteront les Blue Jackets à 19h vendredi. Cette rencontre sera présentée sur les ondes de TVA Sports.