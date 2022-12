Rabiot en pièce maîtresse d'un milieu recomposé

Revenu en force il y a deux ans, le « Duc » Adrien Rabiot règne sur le milieu des Bleus au sein d'un triangle mouvant avec le jeune Aurélien Tchouaméni et Antoine Griezmann, un gage « d'équilibre » inestimable pour Didier Deschamps, qui a réajusté ses plans face aux blessures.

La peur du vide engendrée par le forfait de N'Golo Kanté et Paul Pogba, piliers du titre de 2018, s'est vite évanouie au Mondial qatari. Le sélectionneur a réussi à trouver la formule magique dans un temps réduit, sans préparation mais avec la finesse tactique des joueurs à sa disposition.

« Je n'ai pas besoin de lui répéter les choses trois, quatre fois », a-t-il par exemple dit de Rabiot. Le joueur de la Juventus Turin joue sa partition à merveille avec Tchouaméni (22 ans) en sentinelle vigilante et Griezmann à sa droite dans une position inhabituelle de relayeur.

La recette est nouvelle mais la mayonnaise a vite pris autour de Rabiot, buteur et passeur décisif au premier match contre l'Australie (4-1), un amuse-gueule avant d'autres gourmandises délivrées contre le Danemark (2-1) et la Pologne (3-1).

« Il fait un début de Coupe du monde remarquable, il est au four et au moulin au milieu, il comble les brèches, il a une activité impressionnante. Je le sens épanoui, c'est une chance d'avoir un mec au milieu comme ça, surtout quand on connaît les absents », a pointé Olivier Giroud devant la presse.

« Milieu complet »

À 27 ans, le joueur de la Juve dit traverser « sans doute la meilleure période de (sa) carrière » et savoure le plébiscite médiatique qui accompagne ses performances, bien loin des critiques « assez sévères » qu'il dit avoir subies plus jeune.

« Je ne vais pas m'enflammer non plus mais ça fait plaisir », a-t-il reconnu mercredi devant la cinquantaine de journalistes venus l'écouter en conférence de presse.

Le « Duc », son surnom, a longtemps traîné comme un boulet son divorce douloureux avec le PSG en 2019, après dix ans de vie commune, et surtout son refus d'être réserviste lors du Mondial russe. Mais il s'est installé durablement dans le paysage tricolore depuis son rappel surprise en août 2020.

« Il a enlevé des choses qui le gênaient à une période, son positionnement pouvait le limiter psychologiquement. Aujourd'hui c'est un milieu de terrain complet, un joueur d'équilibre », décrit Deschamps, en précisant: « Il sait, il sent où il doit être ». « A partir du moment où j'ai arrêté de me poser ces questions-là, je me suis finalement beaucoup mieux senti sur le terrain », affirme l'intéressé.

À la Juve, Rabiot a renforcé ses aptitudes physiques et peaufiné sa réflexion tactique. Avec les Bleus, il a gagné en confiance et se porte davantage vers l'attaque, renouant avec les qualités offensives qui faisaient sa force étant petit.

Tchouaméni compense

« Au début comme il mettait beaucoup de buts je le mettais à l'avant, mais comme à chaque fois il redescendait pour tout gérer, je l'ai laissé au milieu de terrain », racontait récemment à l'AFP Martine Moulin, sa première éducatrice à l'US Créteil-Lusitanos.

Le Rabiot version 2022 se projette davantage vers l'avant malgré la puissance de frappe offensive déjà considérable incarnée par Giroud, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Griezmann voire Theo Hernandez, latéral gauche attiré vers le but. Il peut se le permettre car Tchouaméni veille au grain.

Le jeune Madrilène « est là, derrière nous, pour assurer la couverture », apprécie Rabiot. « Il fait un travail de l'ombre monumental » permettant aux autres de partir à l'attaque « sans se poser de questions », prolonge Youssouf Fofana.

« En trois joueurs, on a vraiment tout: celui qui peut prendre la profondeur, celui qui peut solliciter le ballon dans les pieds et le garder, celui qui peut compenser le départ des autres », résume le milieu de l'AS Monaco, remplaçant chez les Bleus.

Le quart de finale samedi (20H00) s'annonce alléchant face à Jude Belligham et consorts. Au milieu, les Anglais ont « un peu les mêmes caractéristiques que nous », a noté Rabiot. « Ils ont des armes importantes mais on n'est pas inférieurs, la bataille du milieu de terrain sera importante, c'est sûr ».