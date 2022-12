Paris sportifs : les meilleures offres de vendredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du vendredi 9 décembre qui valent le détour.

Soccer: Brésil c. Croatie

Le Brésil a été plutôt convaincant dans son match des huitièmes de finale de la Coupe du monde de soccer du Qatar avec une victoire de 4 à 1 sur la Corée du Sud. La Croatie, elle, a eu besoin de tirs au but pour venir à bout du Japon. Disons que le momentum penche d’un côté plus que l’autre, mais la Croatie a prouvé en 2018 qu’elle n’était pas à court de surprises en atteignant la finale en Russie. Les deux pays n’ont accordé que deux buts en quatre rencontres depuis le début de la compétition, donc il ne faudrait pas s’attendre à un festival offensif. Il est toutefois difficile de parier contre les hommes de Tite, qui devraient en plus compter sur le retour au jeu de Neymar.

Prédiction : Victoire du Brésil – 1,36

Hockey: Blue Jackets c. Flames

Pour la première fois de sa carrière, Johnny Gaudreau affrontera les Flames de Calgary. Au Nationwide Arena, vendredi soir, les Blue Jackets de Columbus recevront l’ancienne équipe de «Johnny Hockey». L’attaquant, désirant se rapprocher de la maison, a choisi une équipe américaine cet été, au grand dam des partisans albertains. Si les Jackets occupent la cave du classement de l’Association de l’Est, ça va plutôt bien pour Gaudreau, qui compte 28 points en 25 matchs cette saison. Peut-être sera-t-il tenté d’en rajouter une couche en marquant contre les Flames.

Prédiction : Victoire des Blue Jackets de Columbus – 3,00

Hockey: Rocket c. Senators

Les grands rivaux du Rocket de Laval, les Senators de Belleville, seront de passage pour deux rencontres vendredi et samedi, à la Place Bell. Le premier duel de la fin de semaine sera déjà le cinquième entre les deux équipes en 2022-2023. Le club-école des Sénateurs d’Ottawa l’a emporté quatre fois et à leur dernier rendez-vous, Antoine Bibeau avait effectué 49 arrêts pour la victoire, le 26 novembre. Pire équipe de l’Association de l’Est de la Ligue américaine, le Rocket aura fort à faire à la maison, surtout avec le retour en santé de l’autre gardien des Senators, Mads Sogaard.

Prédiction : Victoire des Senators de Belleville – 1,87