LCF : une 15e saison pour un ancien Alouette

Le botteur Sean Whyte a accepté une prolongation contractuelle des Lions de la Colombie-Britannique, jeudi, et sera de retour sur le terrain en 2023.

Le vétéran de 37 ans disputera ainsi une 15e campagne en carrière dans la Ligue canadienne de football (LCF) et une cinquième à Vancouver. Celui ayant porté l’uniforme des Alouettes de Montréal de 2011 à 2014 a réussi 36 de ses 39 placements au cours de la dernière saison, ainsi que 54 de ses 55 transformations d’après-touché.

«Je ne pourrais pas être plus reconnaissant à l’égard de l’organisation des Lions qui me permet de continuer de jouer à la maison, a commenté Whyte dans un communiqué. Nous avons réalisé de grands pas grâce à ce groupe en 2022 et j’ai hâte de reprendre la quête pour une autre bague de la Coupe Grey.»

Depuis ses débuts dans le circuit en 2010, le 13e meilleur pointeur de l’histoire de la LCF a réussi 418 bottés de précision en 186 joutes du calendrier régulier.