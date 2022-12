L’autre duo explosif du CH

Publié aujourd'hui à 10h04

Mis à jouraujourd'hui à 10h04

Avant le traditionnel voyage annuel dans l’Ouest, je trouvais que le défi était grand pour les Canadiens. Force est de constater que les joueurs l’ont bien relevé.

Dans le sport professionnel, la victoire fait foi de tout. La tâche ne s’annonçait pas facile, mais l’équipe a réussi à amasser cinq points sur une possibilité de huit contre les Flames de Calgary, les Oilers d’Edmonton, les Canucks de Vancouver et le Kraken de Seattle. C’est une récolte très respectable. Martin St-Louis doit être satisfait de la réponse de ses joueurs.

Comme il fallait s’y attendre, nous avons eu droit à des matchs excitants et l’ambiance était électrique. Les jeunes sortent certainement grandis de cette expérience unique en son genre, comme je l’écrivais la semaine dernière.

Encore une fois, le duo explosif composé de Nick Suzuki et de Cole Caufield a aidé énormément la cause du CH. On parle d’eux en termes élogieux depuis des semaines. Ça durera aussi pour les mois et les années à venir tellement ils sont talentueux.

Les deux attaquants se complètent à merveille. Suzuki est le cerveau du duo, tandis que Caufield démontre soir après soir à quel point il est un marqueur exceptionnel. Ils ne semblent jamais intimidés, autant sur la route qu’à la maison.

C’est impressionnant de les voir dominer à un si jeune âge. Ils forment assurément l’un des meilleurs tandems de la LNH à l’heure actuelle. Et ça devrait se poursuivre encore longtemps.

Lorsque les analystes décortiquent le jeu du Tricolore, ils ont de plus en plus tendance à se servir des statistiques avancées. Quand tu les regardes de près, tu t’aperçois qu’elles ne sont pas à l’avantage de l’équipe. Je ne suis pas du tout étonné en raison de la présence dans la formation de quatre recrues à la défense (Jordan Harris, Kaiden Guhle, Arber Xhekaj, Johnathan Kovacevic), qui commencent à peine à apprendre leur métier. On doit être patient avec un jeune groupe comme celui-là, qui a besoin constamment d’enseignements.

Personnellement, je ne m’attarde pas trop aux statistiques avancées, qui me laissent mi-chaud mi-froid. En tant qu’entraîneur, tu es bien conscient de ce que ton équipe doit améliorer.

Une agréable surprise

L’élément principal pour espérer gagner, c’est la tenue de tes gardiens. Sans de bonnes performances de leur part, tes chances de victoire sont presque nulles et la saison est longue. On a été choyé dans le passé à Montréal avec Patrick Roy, José Théodore et Carey Price.

Cette année, Jake Allen et Samuel Montembeault me surprennent agréablement. Comme Suzuki et Caufield, ce duo est extraordinaire.

Pourtant, avant le début de la saison, il y avait de gros points d’interrogation à cette position. Allen a toujours été identifié comme un solide gardien auxiliaire, mais il peut maintenant être considéré comme un bon numéro un. Il en avait arraché à l’époque à St. Louis à sa première chance. C’est tout le contraire aujourd’hui.

On se posait aussi des questions à propos de Montembeault, qui est relativement peu expérimenté. Le Québécois a lui aussi effacé les doutes à son endroit en offrant d’excellentes prestations. Il a su prouver à lui-même et aux autres qu’il est un gardien du calibre de la LNH, ce qui représentait un défi de taille.

Lorsque ton gardien éprouve des difficultés, ça met toute l’équipe dans le pétrin et ça nuit à la confiance. C’est complètement l’inverse qui s’est produit mardi à Seattle. Sans les prouesses d’Allen, particulièrement en première période, les Canadiens ne seraient pas rentrés à Montréal avec deux points dans leurs bagages.

Le tandem Allen-Montembeault est aussi important, sinon plus, que le duo Caufield-Suzuki. On ne l’avait pas vu venir celle-là...

Contre toute attente, ce sont eux qui permettent au CH de se maintenir dans la course aux séries. D’ailleurs, quelle belle surprise que l’équipe fasse encore partie du portrait au tiers de la saison!

Sans le brio du duo Allen-Montembeault, on parlerait certes de Suzuki et de Caufield, mais surtout des déboires de l’équipe. Le bilan serait inévitablement bien plus négatif. Leur bon travail change la donne pour le mieux depuis le début de la saison.

Quel opportunisme!

En terminant, une autre chose qui n’est pas comptabilisée dans les statistiques avancées, c’est l’opportunisme. Les Canadiens ont le don de saisir leurs chances et de marquer au bon moment. On l’a vu contre le Kraken, alors qu’ils ont inscrit quatre buts sur leurs huit premiers tirs contre Martin Jones, qui a coulé son équipe avec ses largesses.

La veille, c’était au tour du gardien des Canucks Spencer Martin de connaître une sortie atroce, accordant quatre buts en neuf tirs avant d’être retiré du filet après seulement 16 minutes d’écoulées.

Malgré tout, les Canucks ont trouvé le moyen de l’emporter 7-6 en prolongation. Je n’en reviens pas encore de cet improbable revirement de situation! Chose certaine, ce n’est pas grâce aux efforts des deux hommes entre les poteaux.

