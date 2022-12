L’Armada tient tête aux Mooseheads

L’Armada de Blainville-Boisbriand s’attaquait à plus gros poisson qu’elle, jeudi à Halifax, mais les hommes de Bruce Richardson n’ont pas mal paru face aux Mooseheads dans un revers en tirs de barrage de 5 à 4.

Zachary L’Heureux et Mikaël Denis ont chacun inscrit des doublés, si bien que les deux équipes étaient nez à nez après 60 minutes de jeu. Evan Boucher a marqué le filet égalisateur des Mooseheads à mi-chemin en troisième période pour forcer la prolongation.

Ce fut un duel de gardiens en fusillade, huit tireurs chaque côté y allant d’une tentative. Déjà auteur de 38 arrêts, Nicholas Sheehan a cédé deux fois pendant la séance de tirs au but. La victoire est allée du côté de James Brady, qui a bloqué 27 lancers en temps régulier.

Avec 22 points, l’Armada occupe le dernier rang de l’Association de l’Ouest de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Les Mooseheads, à 37 points, concèdent la première place dans l’Est aux Remparts de Québec.

Gatineau tient bon

Au Cap-Breton, les Olympiques de Gatineau n’ont plus rien produit offensivement après la première période, mais s’en sont tout de même tirés avec un gain de 4 à 3 face aux Eagles.

Colin Ratt, Charles-Antoine Pilote, Cole Cormier et Donovan Arsenault ont secoué les cordages pour les visiteurs, avant de laisser le gardien Tye Austin s’occuper du reste. L’Ontarien a d’abord été battu par Charles Boutin et Trevor Thurston en avantage numérique, puis les Eagles se sont approchés à seulement un but avec la réussite de Cam Squires avec 2 min 14 s à faire au troisième vingt.

Pour les amateurs de doubles noms, Ivan Ivan, des Eagles, a remporté sa confrontation avec Marcel Marcel en amassant deux mentions d’aide, contre une seule pour le joueur des Olympiques.