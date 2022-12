«J’ai toujours voulu plus que les autres»

Auteur d’une progression fulgurante avec le CF Montréal, Ismaël Koné a maintenant l’occasion de réaliser un rêve en s’envolant pour l’Europe pour y poursuivre sa carrière. À Watford, il écrira le prochain chapitre de sa grande histoire.

Qu’il le veuille ou non, le milieu de terrain sera désormais le visage du soccer québécois sur le Vieux-Continent. Avant 2022, il n’avait pas encore disputé la moindre rencontre avec le Bleu-Blanc-Noir et voilà qu’il a terminé l’année avec une participation à la Coupe du monde au Qatar. La vie est bien faite, parfois.

«En un an et demi, pas mal de choses se sont passées, mais c’est le foot, a mentionné le jeune homme de 20 ans en conférence de presse, jeudi. Parfois, ça prend beaucoup de temps et parfois, ça va vite.»

«C’est encourageant pour moi de finalement faire le saut vers l’Europe, a-t-il ajouté. J’ai toujours voulu jouer là-bas, dans les plus gros circuits, la Ligue des champions, la Ligue Europa... C’est là-bas que ça se joue. En tant que compétiteur, je voulais aller en Europe pour jouer dans ce genre de tournois.»

Koné a été aidé par la superbe campagne du CF Montréal qui a fait des petits. Avant lui, Djordje Mihailovic et Alistair Johnston ont conclu des transferts vers l’Europe.

«Nous étions tous en mission et nous savions ce que nous devions faire, a assuré le natif de la Côte d’Ivoire. Je suis heureux d’avoir fait partie de cette équipe. Je le dirai jusqu’à la fin de ma carrière, mais je suis reconnaissant parce qu’elle a pu donner à mes coéquipiers et moi une plateforme.»

Le bon choix

Vers la fin de la saison, d’incessantes rumeurs ont envoyé Koné vers la deuxième ligue anglaise. Sheffield United et Norwich City ont fait partie des discussions, mais celles-ci n’ont mené à rien. Watford s’était aussi manifesté en septembre, mais le Québécois a prôné la patience.

«Ça faisait longtemps qu’ils avaient mis une offre sur la table, mais honnêtement, j’avais tout bloqué parce que j’étais concentré sur la saison avec Montréal. J’étais impliqué, je voulais bien finir. Après la saison, on a eu un peu plus de temps et on a pu discuter», a-t-il raconté.

«Je voulais aller dans un club où on voulait vraiment de moi pour la personne que je suis, le joueur que je suis, avec mes défauts et mes qualités. Le projet de développement, il est excellent là-bas», a expliqué Koné, citant au passage le nom de l’attaquant brésilien Richarlison, qui est passé par Watford.

Si une transaction avec Bologne était possible en demeurant dans les rangs montréalais, l’adolescent pourrait tout de même se retrouver en Italie éventuellement. Le club à la tête d’orignal détient un partenariat avec Udinese, une bonne organisation de la Serie A. Koné n’a pas voulu trop en dire...

Des entraîneurs importants

Avant de se joindre à l’équipe première du CF Montréal, l’international canadien n’est pas passé par l’Académie, mais par le CS Saint-Laurent. C’est là, auprès d’entraîneurs visionnaires, qu’il s’est forgé ce rêve de grands championnats.

En Major League Soccer, c’est Wilfried Nancy qui lui a donné sa chance et qui n’a pas hésité à le secouer au passage. C’est toute la communauté du soccer québécois qui peut être fière de voir Koné évoluer en Europe.

«J’ai toujours voulu plus que les autres, a-t-il dit. Au CS Saint-Laurent, j’ai eu toute l’aide dont j’avais besoin et les bonnes personnes pour me conseiller à ce jeune âge. Pour moi, Saint-Laurent a été le moment déterminant, car j’ai eu des entraîneurs qui voulaient que j’atteigne un niveau supérieur. J’étais bon, mais je devais devenir meilleur.»