Formule E: Stoffel Vandoorne veut garder son titre

Stoffel Vandoorne a peut-être été contraint de se trouver une nouvelle équipe avec le retrait de Mercedes en Formule E, mais le champion du monde en titre estime que tout est en place chez DS Penske pour défendre sa couronne.

Avec l’introduction de la nouvelle génération de voitures (Gen3), le portrait a beaucoup changé chez les équipes. Le motoriste DS, qui était associé avec Techeetah au cours des dernières années, s’est plutôt associé à Penske pour le prochain cycle. La marque française a apporté avec elle Jean-Éric Vergne, double champion de la série.

Si DS arrive avec un palmarès enviable – au moins une victoire dans chaque saison depuis 2015-2016 et deux titres –, Penske a été limité à deux petits points, résultat d’une neuvième place, en 2021-2022.

Difficile donc, de prédire ce qui se produira sur la piste avec tous ces éléments de nouveauté. Mais l’expérience sera certainement bénéfique pour DS Penske.

«J'ai de grandes ambitions et je pense avoir une équipe autour de moi qui sera également capable de fournir de bons résultats, a dit Vandoorne, selon le site The Race. Mais c'est un peu imprévisible, parce que nous avons une nouvelle génération de voitures et nous ne savons pas exactement où nous allons nous retrouver par rapport à la concurrence.»

«J'espère que nous nous battrons devant et que nous aurons l'opportunité de nous battre pour les victoires et pour le championnat, mais nous devrons attendre et voir. C'est sûr, ça va être proche. Ensuite, ce sera à nous de maximiser tout le travail que nous avons effectué [pendant les essais].»

«Je me sens à ma place»

D’ailleurs, Vandoorne a indiqué avoir rapidement trouvé ses repères dans sa nouvelle équipe, notamment grâce au fait que les ingénieurs de DS sont majoritairement francophones.

«C’est un grand changement, mais je me sens à ma place. Je connaissais certains des gars des séries juniors, donc ça m’a beaucoup aidé. Lorsque vous avez l'habitude de travailler en équipe, vous apprenez à connaître le fonctionnement des choses et la façon dont les gens travaillent. Le fait que nous parlions la même langue est également un grand avantage pour apprendre à connaître les gens à un niveau plus personnel.»

L’E-Prix de New York ne pourra avoir lieu en raison de travaux publics. Il sera remplacé par l’ E-Prix de Portland, le 24 juin. La saison débutera le 14 janvier avec l’E-Prix de Mexico.