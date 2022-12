Émotif, Charles Hudon revient sur sa longue traversée du désert

Après une absence de plus de deux ans, Charles Hudon est enfin de retour dans la LNH.

En entrevue avec Jean-Charles Lajoie, jeudi, l'ancien des Canadiens a accepté de revenir sur cette longue traversée du désert.

«C'était deux longues années avant de revenir dans la LNH. L'an dernier, à Tampa Bay, je voulais revenir dans la LNH. C'était mon but ultime, mais je n'ai pas eu la chance. J'ai eu un été différent des autres. J'étais prêt à aller au Colorado et j'étais surtout heureux de signer avec eux. Maintenant que je suis de retour dans la LNH, mon but est d'y rester.»

Aujourd'hui âgé de 28 ans, le Québécois s'est toujours accroché à son rêve de revenir dans le circuit Bettman. Il avoue toutefois qu'il avait de la misère à réaliser qu'il avait atteint son objectif lorsqu'il a reçu l'appel.

«La première question qui m'est venue à la tête est : ''Est-ce que c'est vraiment vrai ce qui se passe?'' Après ça, j'avais 12 heures de voyagement à faire. Tout est arrivé tellement vite que j'étais déjà rendu à Philadelphie. Ça fait du bien. Je veux juste faire les choses que je faisais avant. L'équipe m'accueille à bras ouverts. Ça m'a fait du bien d'avoir Samuel Girard et Artturi Lehkonen avec moi, deux personnes que je connaissais. J'ai aussi eu une bonne conversation avec l'entraîneur. Je dirais que tout ce qui se passe, ce sont des bonnes choses.»

Si Hudon peut en inspirer plusieurs avec son histoire de persévérance, il admet avoir été obligé de passer au travers d'étapes difficiles avant que son objectif ne se réalise.

«Je n'ai jamais cessé d'y croire. Tout le monde me disait que je ne jouerais jamais dans la LNH puisque j'avais été repêché en cinquième ronde. J'ai joué trois saisons avec les Canadiens. Il y a eu une saison plus bénéfique que les autres. Je dirais qu'il y a eu beaucoup de négatif dans les trois dernières années. Je devais travailler beaucoup de choses sur moi et je pense que je l'ai fait. Ma femme, ma famille et mes parents m'ont beaucoup aidé. Ça m'a fait changer en tant que personne.»

Le passage en Suisse aura aussi été un moment marquant dans la carrière, mais surtout dans la vie du nouveau Charles Hudon.

«Je suis allé en Suisse, d'abord, pour la famille. Je ne savais pas si la saison allait recommencer en raison de la COVID-19. Pour moi, c'était juste de jouer au hockey et faire mes choses. Je suis devenu une différente personne. La Suisse m'a fait voir d'autres choses, côté hockey, mais aussi côté famille. Ça m'a fait changer de mentalité. Je ne pense plus comme quand j'avais 21 ans ou 19 ans.»

