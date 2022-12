Brittney Griner rentre à la maison

La saga de la joueuse de basketball Brittney Griner a finalement pris fin jeudi, grâce à un échange de prisonniers entre les gouvernements américain et russe. L’étoile de la WBNA peut désormais clore ce sombre chapitre de sa vie.

Condamnée en août à une peine d’emprisonnement de neuf ans pour trafic de drogue après avoir été appréhendée à l’aéroport de Moscou en février en possession d’une vapoteuse et d’un liquide contenant du cannabis, la femme de 32 ans a donc fini de croupir dans un cachot de Mordovie, au centre de la Russie. Cependant, sa libération a été obtenue à fort prix, l’administration du président Joe Biden ayant accepté en retour de renvoyer le marchand d’armes Viktor Bout, sous les verrous depuis 10 ans, au pays de Vladimir Poutine.

«Aujourd’hui, ma famille est réunie, a exprimé avec joie la femme de l’athlète, Cherelle Griner, en conférence de presse à la Maison-Blanche. Mon sentiment le plus important actuellement en est un de gratitude à l’égard du président Biden et de son administration au complet. Il a mentionné que ce travail n’avait pas été facile et c’était effectivement cela.»

«Il n’y a pas eu un jour de ces 10 derniers mois sans que nous ayons porté Brittney Griner dans nos coeurs et nos pensées. Cela s'est transformé en une vague collective de joie et de soulagement», a pour sa part affirmé dans un communiqué la commissaire de la WNBA, Cathy Engelbert.

En position périlleuse

Avant de se retrouver entre les mains des autorités américaines à l’aéroport d’Abou Dabi, aux Émirats arabes unis, jeudi, Griner constituait un peu le symbole bien malgré elle d’une «Guerre froide 2.0». Avec les relations diplomatiques entre les deux pays concernés plutôt mauvaises, notamment à cause du conflit armé en Ukraine, la joueuse du Mercury de Phoenix était dans une situation délicate.

Même si la femme de 6 pi et 9 po est connue en Russie pour notamment ses succès avec l’équipe d’Ekaterinbourg, dans un circuit européen, elle était susceptible d’éprouver des ennuis avec un pays hostile à l’égard des Américains et de la communauté LGBTQ+. Et le pire est survenu l’hiver dernier, en dépit de ses arguments offerts aux autorités locales et une procédure d’appel : Griner disait qu’elle nécessitait un traitement pour contrer la douleur, mais ses propos n’ont pas convaincu la justice qui l’a envoyée derrière les barreaux.

Griner serait arrivée aux États-Unis en fin de journée, jeudi, selon une vidéo du compte Twitter du président américain. Par ailleurs, la famille de la joueuse a dénoncé la détention de son compatriote Paul Whelan qui se poursuit. L’ancien militaire n’a pas été impliqué dans l’échange de prisonniers, lui qui a été arrêté en décembre 2018 et condamné en 2020 à une peine de 16 ans pour espionnage. Quant à Bout, il a été menotté en Thaïlande en 2008 et avait reçu une sanction de 25 ans de prison aux États-Unis.

Il ne s’agit pas du premier troc de ce genre conclu entre les Américains et les Russes qui s’accusent mutuellement de détenir des ressortissants du pays adverse pour des fins politiques. Entre autres, l’ex-Marine Trevor Reed a retrouvé les siens en avril, tandis que le pilote Konstantin Iarochenko est retourné en Russie.