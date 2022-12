Bobby Smyrniotis: «je ne le vois pas du tout à Montréal»

Le CF Montréal devrait annoncer l’identité de son nouvel entraîneur au cours des prochains jours et il ne s’agira pas de Bobby Smyrniotis, selon l’analyste soccer de TVA Sports Vincent Destouches.

Le nom de Smyrniotis, actuel entraîneur du Forge FC en Canadian Premier League, a été au cœur de plusieurs rumeurs à ce sujet au cours des derniers jours, mais l’Ontarien ne serait pas l’homme du CF Montréal.

«Il y a un nom qui a été lancé à maintes et maintes reprises et tout le monde ou presque affirme que ça va être lui, c'est Bobby Smyrniotis, l'entraîneur de Forge, indiqué Vincent à "la Dose". Je ne crois pas du tout que ça va être lui. Après, chacun a ses informations, mais à mes yeux, celui que tout le monde voit comme étant nommé entraîneur, moi je ne le vois pas du tout à Montréal l'an prochain. Les prochains jours vont nous le montrer.»

Parce que oui, l’organisation montréalaise ne devrait pas trop tarder à dévoiler l’identité de celui qui succèdera à Wilfried Nancy, parti diriger le Crew de Columbus.

«Laissons la place à la surprise, je pense que l'annonce, elle va arriver très vite, a indiqué notre collègue. On est en décembre, la présaison commence autour du 10 janvier, il faut que ça arrive, tu ne vas pas l'annoncer le 25 décembre.»

Le CF Montréal vient de traverser un cycle de mauvaises nouvelles avec les départs de Nancy et de certains joueurs tels qu’Alistair Johnston et Ismaël Koné. Or, le club va maintenant enclencher un cycle de meilleures nouvelles avec l’embauche d’un nouvel entraîneur et de quelques joueurs afin de relancer l’engouement au sujet du club, selon Vincent.

