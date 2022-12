Basketball: la Toundra s'installe à Montréal

La Toundra de Montréal a officiellement vu le jour jeudi, au grand plaisir de l’entraîneur-chef Igor Rwigema, qui voit dans The Basketball League (TBL) le palier manquant au développement des talents d’ici.

Connu pour avoir mis sur pied l’Académie de basketball du Cégep de Thetford, où Chris Boucher a été formé, Rwigema veut assurer, avec ce nouveau projet, la continuité de la mission de vie qu’il s’est donnée.

«C’est une suite. C’est la continuation de l’histoire, a lancé le pilote en entrevue. [À l’Académie], tu commences avec eux pour les amener à ce niveau-là. Maintenant [avec la Toundra], tu veux soit faire d’eux de meilleurs professionnels, soit permettre aux plus jeunes de commencer leur carrière et faire valoir leur talent. Moi, je pense que c’est la suite logique de ce qu’on a toujours fait.»

«C’est de continuer à maximiser leur potentiel. Je crois que c’est ça le "coaching", c’est de faire sortir le meilleur de l’athlète, et c’est ce qu’on va essayer de faire avec eux.»

Si Rwigema n’a pas été impliqué dès le départ dans le projet de Juan Mendez, propriétaire et directeur général du club, il a révélé qu’il avait lui-même œuvré pour obtenir une équipe de la TBL. Mais lorsque l’organisation actuelle l’a contacté, il a vite compris que les intentions étaient les mêmes.

«L’objectif, c’est de voir si ce cheminement ne pourrait pas nous permettre de garder nos meilleurs talents comme les Européens le font et leur permettre de grandir dans cette structure-là avant d’arriver dans les grandes ligues», a ainsi révélé Rwigema.

Semblable

Pour l’instant, seuls quelques joueurs sont déjà confirmés dans la formation et ils étaient présents à la conférence de presse pour le dévoilement de l’identité de l’équipe. Un camp d’essai permettra de compléter la formation en janvier, et le premier match est prévu le 4 mars, au Centre Pierre-Charbonneau, où l'équipe disputera ses matchs à domicile.

En gardant en tête l’objectif que s’est donné Rwigema, il faut donc s’attendre à une équipe principalement composée de joueurs québécois ou d’athlètes qui ont été développés dans la Belle Province.

Questionné à savoir où se situera le niveau sur le terrain par rapport à l’Alliance de Montréal, de la Ligue élite canadienne de basketball (LECB), il a prédit des similitudes puisque le bassin de joueurs est sensiblement le même. «Ça devrait quand même beaucoup se ressembler», a-t-il fait valoir.

Ville de basketball

Parlant de l’Alliance, l’instructeur estime qu’il ne devrait pas y avoir de problème de cohabitation. La saison de la TBL s’étend de mars à juin, tandis que la LECB amorce sa campagne fin-mai.

«Je pense que de jouer de mars à juin est intéressant parce que c’est un peu la période morte pour certains sports, donc je pense que ça pourrait le faire.»

Et pour ceux qui souhaitent voir une expansion de la NBA à Montréal, l’occasion est parfaite pour démontrer que Montréal est une ville de basketball.

«Si on veut prouver que Montréal est une ville de basketball intéressée par une équipe de la NBA, alors qu’on sait que la NBA c’est [41] soirs, si nous on peut avoir 24 [matchs locaux de l’Alliance et de la Toundra] avec des gens qui viennent en grand nombre, je pense que c’est un bon indicateur», a-t-il conclu.