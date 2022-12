Arber Xhekaj ému par des commentaires de ses coéquipiers

Arber Xhekaj a été profondément touché par des commentaires tenus par ses coéquipiers et son entraîneur-chef, Martin St-Louis, dans un reportage qui sera diffusé prochainement sur le réseau Sportsnet.

C’est ce que l’on apprend dans la plus récente chronique 32 Thoughts du réputé journaliste Elliotte Friedman. St-Louis et les joueurs des Canadiens ont louangé les habiletés individuelles sous-estimées de l’imposant défenseur, qui a été souvent perçu comme un simple bagarreur.

«Il peut effectuer une sortie de zone pour nous permettre de traverser la zone neutre en possession de la rondelle, aurait mentionné St-Louis, tel que cité par Friedman, qui révélait des bribes du reportage. Oui, il peut faire un dégagement par la bande, mais il a une intelligence élevée et de bonnes habiletés qui lui permettent d’exécuter ce que son cerveau lui dicte de faire. Il a un esprit créatif.»

«Il y a un groupe limité de joueurs qui peuvent faire ce qu’il sait faire [jeter les gants], mais tu dois avoir bien d’autres qualités si tu veux rester dans cette ligue, aurait pour sa part expliqué Gallagher. Il a prouvé qu’il a les aptitudes nécessaires pour jouer au plus haut niveau.»

Des commentaires qui ont ému le principal intéressé.

«Tout le monde avait l’habitude de dire, quand j’étais plus jeune : "Tu es un goon, un goon." Et je répondais : "Non, je ne suis pas un goon. J’ai de bonnes mains. Un bon tir de la pointe." Je l’ai toujours su [que j’étais habile].»

Gallagher n’a toutefois pas raté une occasion de tirer la pipe à ses plus jeunes coéquipiers, lui qui aurait laissé savoir que les recrues de l’équipe ne sont pas très brillantes.

