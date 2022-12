Un Québécois de retour avec les Alouettes

Le spécialiste des longues remises Pierre-Luc Caron, qui fait partie d’un duo tout québécois sur les unités spéciales avec le botteur David Côté, s’est entendu sur les clauses d’une prolongation de contrat de deux ans avec les Alouettes de Montréal, mercredi.

Le Lavallois s’est joint aux Moineaux en 2021 après quatre saisons chez les Stampeders de Calgary. La chimie a tout de suite opéré avec Côté, qui a réussi 86,3 % de ses bottés de placement en 2022, ce qui lui a valu le quatrième rang de la Ligue canadienne de football (LCF).

Caron, 29 ans, a aussi totalisé quatre plaqués sur les unités spéciales. Il a joué les 18 matchs des Alouettes et leurs deux rencontres éliminatoires.

«Pierre-Luc fait du travail qui passe souvent inaperçu avec nous, mais il permet à nos unités spéciales d'être encore meilleures, a mentionné le directeur général et entraîneur-chef intérimaire, Danny Maciocia, par voie de communiqué. Il est rendu un vétéran de plusieurs années dans le circuit et nous sommes heureux de nous lier avec lui encore plusieurs saisons. Il a une personnalité attachante et son énergie est contagieuse.»