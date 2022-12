Paris sportifs: les meilleures offres de jeudi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site de Mise-o-jeu + pour la journée du jeudi 8 décembre qui valent le détour.

Football: Raiders de Las Vegas c. Rams de Los Angeles

Après un lent début de saison, le vent a tourné en faveur des Raiders, qui ont remporté leurs trois derniers duels. Pendant cette période, le porteur de ballon Josh Jacobs a amassé près de 500 verges, tandis que le receveur Davate Adams a ajouté 392 verges par la passe. Les Raiders doivent absolument l’emporter pour rester au plus fort de la course pour une place en éliminatoires. Les gros canons de la formation profiteront d’un duel favorable contre leurs rivaux de Los Angeles, qui connaissent une séquence de six défaites consécutives. Les Rams sont décimés par de nombreuses blessures. En l’absence de plusieurs éléments clés comme Aaron Donald et Matthew Stafford, la présence de Jalen Ramsey dans l’alignement ne sera pas suffisante pour freiner l’élan des Raiders. La débandade risque donc de se poursuivre, à domicile, jeudi soir, avec ou sans Baker Mayfield dans l’alignement au poste de quart.

Prédiction: Victoire des Raiders de Las Vegas (-15,0) - 3,50

Basketball: Spurs de San Antonio c. Rockets de Houston

Ce duel, entre deux des pires formations du circuit Silver, n’est pas le plus prometteur. Les Spurs et les Rockets devraient terminer la saison dans la cave du classement général, et chaque victoire réduit leurs chances d’obtenir le premier choix au total du repêchage et de mettre la main sur le géant français Victor Wembanyama. L’équipe de San Antonio voudra tout de même sauver son honneur après avoir subi la défaite à ses 11 derniers matchs. La confiance des jeunes Spurs est toutefois plus fragile que jamais, eux qui ont été écrasés 133 à 95 par les Suns de Phoenix dimanche. Les Rockets ne représentent pas une grande menace pour la NBA, mais ils ont tout de même surpris les Suns et les 76ers de Philadelphie au cours de la dernière semaine. On ne donne pas cher de la peau des Spurs, qui sont de surcroît affligés par plusieurs blessures.

Prédiction: Victoire des Rockets de Houston (-2,5) - 1,90

Hockey: Panthers de la Floride c. Red Wings de Detroit

Sur papier, on pourrait croire que la bande à Matthew Tkachuk a toutes les chances de malmener les Red Wings à Sunrise. Mais les Panthers n’ont rien d’une équipe dominante depuis le début de la campagne. Toujours affectés par les blessures d' Aleksander Barkov, Anthony Duclair et Anton Lundell, les hommes de Paul Maurice n’ont goûté à la victoire qu’à trois reprises à leurs 10 derniers matchs. Les Red Wings, qui devancent de trois points leurs rivaux floridiens au classement, n’ont pas subi la défaite à leurs quatre derniers matchs sur une patinoire adverse. Ils ont d’ailleurs disposé du puissant Lightning de Tampa Bay, mardi. Quant à eux, les Panthers ont été frustrés par un Connor Hellebuyck en grande forme, avant de s’incliner 5 à 2 face aux Jets de Winnipeg.

Prédiction: Victoire des Red Wings de Detroit - 2,65