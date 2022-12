Les plus gros contrats de l’histoire au baseball

Lointaine est l’époque où le monde arrêtait de tourner au moment où Alex Rodriguez apposait sa signature sur des contrats aux sommes astronomiques.

Dix joueurs ont depuis devancé «A-Rod» pour les pactes les plus importants, dont Aaron Judge.

- Mike Trout, 12 ans (2019 à 2030), 426,5 millions $

Les Angels de Los Angeles ont frappé un gros coup en 2019 en offrant un contrat record à Mike Trout, quelques semaines après le pacte de 330 millions $ de Bryce Harper. Les blessures ont affecté ses trois dernières saisons, mais le voltigeur de 31 ans est revenu en force en 2022 avec 40 circuits.

- Mookie Betts, 12 ans (2021-2032), 365 millions $

Mookie Betts est l’un des joueurs les plus constants du baseball majeur depuis le début de sa carrière, en 2014. Quelques mois après son arrivée à Los Angeles, les Dodgers se sont assuré des services du vainqueur de six Gants dorés et cinq Bâtons d’argent pour 12 ans.

- Aaron Judge, neuf ans (2023-2031), 360 millions $

En 2022, personne n’a autant fait parler de lui dans le baseball majeur qu’Aaron Judge. Après sa saison marquée par un record de circuits dans la Ligue américaine, le voltigeur se retrouvait sans contrat. Malgré les tentatives des Giants de San Francisco, il semblerait que le numéro 99 a décidé de demeurer avec les Yankees de New York.

- Francisco Lindor, 10 ans (2022-2031), 341 millions $

Aucun joueur d’arrêt-court dans l’histoire de la ligue n’a été mieux payé que Francisco Lindor. L’expert défensif des Mets de New York a remercié l’équipe pour sa confiance en produisant 107 points en 2022, un sommet personnel.

- Fernando Tatis fils, 14 ans (2021-2034), 340 millions $

Pour l’instant, la décision des Padres de San Diego de donner 340 millions $ en 14 ans à Fernando Tatis fils ne paraît pas très bien. Le Dominicain a été suspendu 80 matchs pour dopage et a dû être opéré à l’épaule, et ce, après avoir signé cet immense contrat à seulement 22 ans.

- Bryce Harper, 13 ans (2019-2031), 330 millions $

En 2019, trois équipes ont offert plus de 300 millions $ à un joueur. Bryce Harper a temporairement été le joueur le mieux payé de l’histoire,et l’étoile des Phillies de Philadelphie a encore le pacte le plus onéreux pour un joueur autonome.

- Giancarlo Stanton, 13 ans (2015-2027), 325 millions $

Comme pour Trout, les blessures n’ont pas aidé Giancarlo Stanton depuis la signature de son entente. Les Yankees ont mis le grappin sur le gros cogneur en 2018, un an après son incroyable campagne de 59 longues balles et 132 points avec les Marlins de Miami.

- Corey Seager, 10 ans (2022-2031), 325 millions $

Les Rangers du Texas ont attiré l’ancien des Dodgers Corey Seager en ouvrant leur portefeuille avant la saison 2022. Le poids des millions de dollars n’a pas affecté le joueur d’arrêt-court, qui a été invité au match des étoiles et qui a établi un sommet de 33 circuits.

- Gerrit Cole, neuf ans (2020-2028), 324 millions $

Aucun lanceur n’a signé d’entente plus lucrative que Gerrit Cole, qui a accepté l’offre des Yankees en 2020. Avec une fiche en carrière de 130-71 et une moyenne de points mérités de 3,23, le droitier mérite amplement son salaire.

- Manny Machado, 10 ans (2019-2028), 300 millions $

Avant Tatis fils, les Padres avaient déjà offert la lune à Manny Machado deux ans plus tôt. Contributeur constant à l’attaque, le Floridien a joué un grand rôle dans les plus récents parcours en séries éliminatoires de l’équipe.