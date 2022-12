À VOIR | Furieux combat entre Goodrow et Kolesar

Les attaquants Barclay Goodrow et Keegan Kolesar se sont livrés une violente bagarre mercredi soir lors de l'affrontement entre les Rangers de New York et les Golden Knights de Vegas.

Tout a débuté en fin de deuxième période lorsque Goodrow a poussé le défenseur Shea Theodore sur le filet, qui a ensuite heurté la tête du gardien de but Logan Thompson. Kolesar s'est aussitôt porté à la défense de son coéquipier et les deux hommes ont écopé de pénalités mineures.

Puis, à leur sortie du banc des pénalités, Goodrow et Kolesar ont décidé de régler leur compte lors d'un combat où plusieurs solides coups ont été échangés.Vous pouvez voir toute la séquence dans la vidéo ci-dessus.

La rencontre était présentée à TVA Sports et TVA Sports Direct.