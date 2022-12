«La Zone payante»: les espoirs des 49ers entre les mains d’un débutant

Brock Purdy, vous connaissez? C’est le dernier choix au plus récent repêchage devenu le quart-arrière partant des 49ers, qui ont de sérieuses aspirations pour le Super Bowl. Son premier mandat est de battre les Buccaneers d’un certain Tom Brady.

Les 49ers ont déjà vu leur quart partant Trey Lance tomber au combat tôt dans la saison. Voilà qu’ils perdent les services de son remplaçant, Jimmy Garoppolo. Toute une tuile, mais cette équipe est-elle munie des bons outils pour s’en sortir sans trop de dégâts? À «La Zone payante», vous êtes au bon endroit pour trouver réponse à cette question.

Les Ravens sont dans le même bateau avec leur quart-arrière Lamar Jackson, aussi sur la touche pour une courte durée. Puisqu’ils sont aussi au plus fort de la course pour les séries, on se penche sur l’importance de cette perte.

Pendant ce temps, Baker Mayfield s’est retrouvé du boulot en passant des Panthers aux Rams après avoir été libéré. À la suite de plusieurs mois d’insuccès, on regarde quel pourrait être son avenir avec les Rams.

La semaine 14 est à l’honneur (ça va trop vite cette saison!) et nos deux analystes se prononcent dans leurs prédictions.

Chers auditeurs, vous êtes encore nombreux à nous poser des questions et nous vous remercions d’être avec nous. C’est un privilège de vous répondre à chaque semaine.

Bonne écoute et sachez qu’on y va avec une grande première cette semaine au bar!

«La Zone payante» est coanimée par Jean-Nicolas Gagné et Stéphane Cadorette.