La Copa America pourrait se tenir aux États-Unis

Pour une rare fois, la Copa America pourrait se tenir en présence de quelques équipes de la CONCACAF, dont le Canada, et les États-Unis seraient même visés pour tenir un plus grand rôle en 2024 en étant les hôtes du tournoi.

Cet événement est habituellement un classique pour les nations d’Amérique du Sud, mais quelques exceptions à travers les années ont permis à des pays du nord de l’Amérique d’y participer. En quête de grands défis avant d’accueillir sur leurs terres la Coupe du monde de 2026, le Canada, les États-Unis et le Mexique pourraient se joindre à la Copa America.

Les Américains seraient de sérieux candidats pour l’obtention de l’organisation, selon FOX Sports MX. La compétition est orpheline depuis que l’Équateur a décidé de retirer sa candidature.

La tenue de l’événement aux États-Unis pourrait attirer de lucratives ententes commerciales.

Les deux plus récents tournois se sont tenus au Brésil, en 2019 et 2021. En 2016, toutefois, la Copa America a fêté l’édition de son centenaire aux États-Unis, en présence de cinq autres nations de la CONCACAF, soit le Mexique, la Jamaïque, le Costa Rica, le Panama et Haïti.

Dans l’histoire, le Mexique a effectué neuf présences à la Copa America, tandis que les États-Unis y ont participé trois fois. Le Canada, lui, n’a jamais pris part à cette compétition du CONMEBOL.

D’ici ce tournoi, les membres de la CONCACAF seront de la Ligue des nations et la Gold Cup en 2023. L’unifolié, éliminé dès la phase de groupes de la Coupe du monde au Qatar, disputera ses prochains matchs les 25 et 28 mars prochains, contre Curaçao et le Honduras.