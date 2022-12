Garder Monahan quelques saisons de plus?

L’attaquant des Canadiens Sean Monahan fait belle figure à sa première saison avec l’équipe, et alors que son contrat arrive à échéance cet été, est-ce que le Tricolore aurait intérêt à bouger d’ici là afin de conserver ses services quelques saisons de plus?

La question est de plus en plus soulevée par les journalistes, les analystes et le public. Pour l’ancien de la LNH Philippe Boucher, c’est carrément la chose à faire.

«Avant sa blessure (de lundi soir), j'adorais comment il jouait, j'aimerais qu'on considère le signer, a-t-il lancé, mercredi, à "JiC". Ça clique avec les jeunes, il joue bien en avantage numérique, il joue presque 20 minutes par match, dans toutes les situations, contre tout le monde. Je lui parlerais.»

Appelé à commenter le voyage dans l’Ouest que le CH vient de conclure, le directeur général des Voltigeurs de Drummondville a aussi donné de bonnes notes au puissant ailier Josh Anderson, ainsi qu’au gardien Jake Allen.

Ce qui l’impressionne le plus, toutefois, c’est la régularité des jeunes attaquants Nick Suzuki et Cole Caufield. À ce point-ci, il est clair que les autres équipes de la LNH doivent bien se préparer à les affronter, d’un match à l’autre, et pourtant, les deux jeunes continuent d’obtenir des résultats.

