De l’espoir pour Jimmy Garoppolo

Le quart-arrière des 49ers de San Francisco Jimmy Garoppolo pourrait effectuer un retour au jeu en éliminatoires si les siens conservent leur position avantageuse au classement.

Selon ce qu’a précisé mardi le réseau ESPN, «Jimmy G» n’aura finalement pas à subir une opération pour sa blessure au pied subie pendant le match de dimanche contre les Dolphins de Miami. Initialement, l’entraîneur-chef du club, Kyle Shanahan, a évoqué des fractures et une fin de saison immédiate pour celui ayant remplacé Trey Lance en début de campagne comme pivot numéro 1. Cependant, l’ampleur des dégâts serait moindre, de sorte que l’ancien des Patriots de la Nouvelle-Angleterre peut espérer un retour à la compétition dans sept ou huit semaines.

Pour le moment, Brock Purdy se retrouve aux commandes de l’offensive de la formation californienne. Il a d’ailleurs amassé 210 verges et deux touchés dans le gain de 33 à 17 aux dépens des Dolphins.

San Francisco présente un dossier de 8-4 et occupe le sommet de la section Ouest de l’Association nationale. L’équipe se frottera aux Buccaneers de Tampa Bay, dimanche.

Odell Beckham fils a des sceptiques à confondre

Le receveur de passes Odell Beckham fils demeure en quête d’un contrat et il devra convaincre une équipe de la NFL, sauf que des doutes persistent à son sujet, et pas nécessairement en lien avec son talent.

Le joueur-vedette s’est soumis à des tests physiques chez les Cowboys de Dallas, lundi. Cependant, sa déchirure du ligament croisé antérieur à un genou subie pendant le dernier Super Bowl continue de soulever des inquiétudes. D’après le réseau ESPN, la formation texane est loin de croire à un retour au jeu de Beckham fils d’ici la mi-janvier, au moment où les éliminatoires du circuit Goodell s’entameront.

En fait, les Cowboys pensent que le receveur éloigné risque de ne pas jouer avant la campagne 2023, selon la même source.

Cet automne, l’athlète de 30 ans a aussi été l’objet de l’intérêt des Bills de Buffalo et des Giants de New York, l’équipe avec laquelle il a effectué ses débuts en 2014. L’an passé, les Browns de Cleveland l’ont refilé aux Rams de Los Angeles et il a aidé ceux-ci à savourer le championnat. En saison, il a totalisé 537 verges et cinq touchés en 44 réceptions.