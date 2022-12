Bientôt un champion unifié chez les poids lourds?

Cette semaine à l'émission «Le dernier round», Mathieu Casavant et Russ Anber reviennent sur la domination complète de Tyson Fury contre Derek Chisora. Sommes-nous près d'un combat d'unification contre Oleksandr Usyk chez les poids lourds?

Anber, qui travaille avec le champion ukrainien, en doute fortement. Et il ne manque pas d'arguments! Regardez l’épisode complet dans la vidéo ci-dessus. Ou écoutez-le ici:

Il est aussi question du premier face à face entre Artur Beterbiev et Anthony Yarde, d’un possible duel entre Arslanbek Makhmudov et Daniel Dubois ainsi que du retour dans le ring de Jean Pascal.

Nos deux experts boxe discutent également du combat de Terence Crawford qui sera présenté ce samedi sur les ondes de TVA Sports.