Allen parmi les meilleurs sur la route

Jake Allen se classe actuellement parmi les huit meilleurs gardiens de but de la LNH à l’étranger depuis le début de la saison. Avec un dossier de quatre victoires et trois défaites, une moyenne de buts alloués de 2,57 et un pourcentage d’arrêts de ,926, le portier du Tricolore connait ses meilleures performances sur la route depuis le début de la campagne.

En revanche, Allen en arrache à domicile avec seulement 4 victoires en dix matchs, une ronflante moyenne de 4,02 et un pourcentage d’arrêts de ,872. Il figure d’ailleurs parmi les cinq pires gardiens de la Ligue dans les matchs disputés à la maison.

Plus de bagarres dans la LNH ?

Par ailleurs, plusieurs observateurs ont l’impression que le nombre de bagarres à augmenter cette saison dans la Ligue nationale de hockey. Pourtant, il n’en est rien. Selon les statistiques compilées depuis le début de la campagne, le nombre de bagarres par rencontre est demeuré stable par rapport à l’an dernier, soit 0,29 combat par match.

Voyez le segment la Mise en Échec avec Renaud Lavoie dans la vidéo ci-dessus.