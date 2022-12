Wilfried Nancy fait déjà fureur à Columbus

Le Crew de Columbus a présenté son nouvel entraîneur-chef Wilfried Nancy en conférence de presse, mardi, et celui-ci a exprimé sa joie de se joindre à une organisation dans laquelle il se sent désiré.

Nancy a quitté le CF Montréal après l’avoir dirigé durant deux saisons et son départ de la métropole québécoise, survenu au terme d’une campagne fructueuse, en laisse plusieurs pantois. Aussi, le sujet du CF a été complètement évacué au cours du point de presse, le directeur sportif du Crew, Tim Bezbatchenko, prononçant quelques fois les mots «ancienne équipe».

L’homme de 45 ans, finaliste au titre d’entraîneur de l’année en 2022, était d’ailleurs sous contrat pour encore un an avec le Bleu-Blanc-Noir, mais le Crew a évité le maraudage en demandant la permission au club de s’entretenir avec lui, a confirmé mardi le président et chef de la direction du CF Montréal, Gabriel Gervais.

«Tout a été clair dès le début. Le club était au courant que je voulais partir depuis longtemps, a mentionné Nancy en conférence de presse. J'ai été loyal au niveau du club. J'ai appris à me connaître, toutes les décisions que je prends, c'est cohérent avec la personne que je suis. C'était le moment de partir, ça s'est fait naturellement.»

Cependant, peu importe les états d’âme des partisans du club montréalais, Nancy est prêt pour un nouveau départ avec une formation ayant raté les dernières séries éliminatoires de la Major League Soccer.

«Je suis réellement heureux d’être ici. J’aime mon travail et je suis passionné par mon sport. J’aime les gens et je me soucie d’eux. Oui, je suis un entraîneur, mais c’est primordial pour moi de comprendre les autres et en faisant cela, nous en arriverons à un grand résultat», a-t-il affirmé.

«C’est un honneur pour moi d’être le prochain pilote du Crew. Ma famille et moi-même sommes excités à l’idée de faire partie de la communauté de Columbus», a-t-il aussi indiqué par voie de communiqué.

Innovateur

Pour sa part, Bezbatchenko a souligné les qualités de sa nouvelle acquisition, qui a exprimé le souhait d’accorder beaucoup d’importance à l’académie du club et au Crew 2. Nancy aura d’ailleurs l’occasion de diriger le défenseur québécois Mohamed Farsi, qui a été l’un des meilleurs joueurs de la MLS NEXT Pro la saison dernière.

«Pendant le processus d’embauche, c’était clair à nos yeux qu’il constitue un instructeur innovateur ayant la connaissance et la vision appropriées pour œuvrer dans l’univers du soccer nord-américain, et ce, à divers niveaux. Nous savons qu’il est la bonne personne pour ramener cette équipe en séries et lui permettre de lutter pour un championnat», a-t-il louangé.

Nancy succède à Caleb Porter, un entraîneur très respecté à travers la MLS, qui a été démis de ses fonctions en octobre dernier, un jour après que le Crew ait échoué dans sa mission de qualification pour les éliminatoires. Il avait passé quatre saisons à la barre à Columbus.