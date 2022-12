L'élément déclencheur de la saison du Wild?

Le Wild n'a peut-être pas connu le début de saison souhaité, mais les choses sont en train de se replacer.

C'est ce que Frédérick Gaudreau a déclaré lors de son entrevue avec Jean-Charles Lajoie, mardi.

«Dernièrement, on a mis l'emphase à revenir un peu plus à notre identité. On est une équipe qui va chercher des victoires quand on joue de façon honnête et qu'on ne triche pas. Notre focus doit être sur notre jeu défensif et nous sommes revenus à ça, dernièrement. Ça va de mieux en mieux.»

Le Québécois estime qu'il y a toujours de la place pour l'amélioration, mais que la formation du Minnesota s'en va dans la bonne direction.

«C'est certain qu'on a des choses à travailler défensivement, mais c'est comme ça depuis le début de la saison. Je pense qu'on s'améliore à chaque match. Ce ne sera jamais parfait, c'est ça le hockey. On travaille sur ça et on essaie de peaufiner ça.»

Sur le plan personnel, Gaudreau poursuit sur sa belle éclosion de la saison dernière et prouve à son entraîneur qu'il peut être utile dans de nombreux aspects du jeu.

«De mon côté, j'essaie juste de faire mon travail à chaque jour. Je ne joue pas d'une façon axée sur les points, je veux faire les choses de la bonne façon. Peu importe avec qui je joue, à chaque soir, j'essaie juste d'apporter les bonnes choses.»

L'ancien des Cataractes de Shawinigan a également vanté la plus récente acquisition de son équipe, Ryan Reaves, qui a eu un impact immédiat dans le vestiaire de l'équipe.

«On a tellement un beau groupe. Tous les gars ont des belles personnalités. Quand tu ajoutes un gars comme ça, qui apporte une belle énergie et qui est une bonne personne, c'est juste du positif. Ça fait du bien à tout le monde.»

Voyez l'entrevue en question dans la vidéo ci-dessus.