Le Portugal piétine la Suisse sans l’aide de Ronaldo

Sans sa star Cristiano Ronaldo, entré seulement en fin de match, le Portugal en état de grâce s'est qualifié mardi pour les quarts de finale du Mondial en balayant la Suisse 6-1, avec un triplé du remplaçant de «CR7», Gonçalo Ramos.

La Seleçao, qui n'avait plus atteint les quarts de finale d'un Mondial depuis 2006, rencontrera samedi le Maroc en position de favorite. Un peu plus tôt mardi, les «Lions de l'Atlas» ont créé la sensation en éliminant l'Espagne aux tirs au but (0-0, 3 t.a.b. à 0).

Côté portugais, le passage de témoin entre générations n'aurait pas pu être plus symbolique... ni cruel pour le quintuple Ballon d'or Cristiano Ronaldo, qui n'a jamais marqué le moindre but dans un match à élimination directe de Coupe du monde.

Quasi-inconnu sur la grande scène du football mondial, Ramos n'avait joué en tout et pour tout que 33 minutes en sélection avant ce mardi soir, dont vingt minutes en amical.

À 21 ans, il est entré en une seule soirée dans le gotha des auteurs de triplé en Coupe du monde, à côté de géants comme Pelé, Gerd Müller, ou Just Fontaine. Il est même devenu le plus jeune auteur d'un triplé en match à élimination directe depuis Pelé en 1958.

La décision de laisser Ronaldo sur le banc était-elle seulement un choix sportif? En tous cas, le sélectionneur Fernando Santos avait très mal accepté le geste d'humeur de son joueur vedette lors de son remplacement à la 65e minute contre la Corée du Sud en phase de groupe (défaite 2-1).

«Je n'ai pas vraiment du tout aimé», avait-il maugrée devant la presse.

Santos avait déjà l'opinion avec lui, un sondage au Portugal ayant révélé que 70% des fans ne souhaitaient pas qu'il soit titulaire contre la Suisse.

But de Ronaldo annulé

Ronaldo, qui joue très probablement à 37 ans son dernier Mondial, est finalement entré en jeu à la 74e minute, retrouvant son brassard de capitaine sous les ovations du public. Mais le score était déjà de 5-1. Et son but à la 84e minute a été annulé pour un hors-jeu.

Le premier but de Gonçalo Ramos, dès la 17e minute, est une petite merveille de tir surpuissant dans un angle difficile. Le gardien suisse Yann Sommer était bien placé à son premier poteau, mais la vitesse de la balle l'a pris de court (1-0).

Et si, dans la bataille du milieu de terrain, la Suisse a un temps fait illusion, elle a cédé une deuxième fois sur coup de pied arrêté à la demi-heure de jeu. Cette fois, c'est le vétéran Pepe qui s'est offert un superbe but de la tête sur corner, à trois mois de son 40e anniversaire (26 février).

Après la pause, Gonçalo Ramos a doublé sa mise en reprenant un centre au premier poteau (3-0, 51e), avant que l'ancien Lorientais Raphaël Guerreiro ne récidive quasiment sur l'action suivante au bout d'un contre collectif rondement mené (4-0, 55e).

Après l'anecdotique réduction du score par Manuel Akanji (4-1, 58e), Ramos a parachevé sa soirée de rêve en venant battre Sommer de près après un slalom dans la défense (5-1, 67e). Rafael Leao a cloué le cercueil dans le temps additionnel (6-1, 90e+2).