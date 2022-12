«Fantasy Football» : de bonnes options au ballottage

Même si plusieurs équipes ne semblent plus dans le portrait des éliminatoires dans la NFL, certains joueurs veulent impressionner pour obtenir du précieux temps de jeu.

Pour les poolers, il est toujours payant de sélectionner au ballottage des athlètes qui pourraient tirer leur épingle du jeu. En voici sept à cibler avant la 14e semaine d’activités dans la NFL.

Chuba Hubbard (disponible dans 80 % des ligues Yahoo!)

Les Panthers de la Caroline seront bien reposés pour affronter les Seahawks de Seattle, puisqu’ils ont profité d’une semaine de congé. Le porteur de ballon canadien Chuba Hubbard est-il en voie de revenir à sa forme de 2021? À son plus récent duel, il a couru 17 fois pour 65 verges, deux sommets personnels cette saison.

Greg Dulcich (disponible dans 62 % des ligues Yahoo!)

Dans un match où l’offensive n’a pas dicté le rythme, les Broncos de Denver ont été vaincus 10 à 9 par les Ravens de Baltimore, dimanche. Pour une rare fois cette saison, le joueur de première année Greg Dulcich a été la cible favorite de Russell Wilson. Avec 85 verges sur six réceptions, il pourrait être à surveiller cette semaine.

Daniel Bellinger (disponible dans 98 % des ligues Yahoo!)

Sans victoire à leurs trois derniers duels, les Giants de New York doivent tenter des choses. Daniel Bellinger, qui est revenu la semaine dernière après avoir soigné une fracture au visage, pourrait faire partie de la solution. L’ailier rapproché sait se montrer disponible et échappe rarement ses ballons. Avec les blessures à New York, il pourrait être une belle option.

Mac Jones (disponible dans 86 % des ligues Yahoo!)

Face à la troisième pire défense de la NFL, le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Mac Jones pourrait faire des ravages. En affrontant les Cardinals de l’Arizona, il pourra faire sortir la frustration des dernières semaines. Le 24 novembre, Jones avait lancé deux passes de touché et accumulé 382 verges dans une cause perdante.

Tyler Huntley (disponible dans 99 % des ligues Yahoo!)

Autre quart intéressant cette semaine, Tyler Huntley a été poussé dans la chaise du numéro 1 des Ravens après la blessure de Lamar Jackson, dont l’état de santé sera réévalué hebdomadairement. Huntley a réussi 27 de ses 32 passes face aux Broncos, mais il n’a rejoint personne dans la zone payante et a été victime d’une interception. Il ne manque que l’étincelle.

Cam Akers (disponible dans 55 % des ligues Yahoo!)

Les Rams de Los Angeles ne font que perdre dernièrement, mais Cam Akers semble vouloir changer les choses. À son dernier match, le porteur de ballon a inscrit deux touchés par la course. Il devra confirmer face aux Raiders de Las Vegas que ce n’était pas l’affaire d’une seule fois.

Nico Collins (disponible dans 71 % des ligues Yahoo!)

Nico Collins a franchi la zone des buts avec le ballon une fois pour les Texans de Houston à leur dernière partie. L’équipe ne va pas très bien, comme le montre sa fiche de 1-10-1, mais le receveur de passes a le potentiel de faire mieux que ses 35 verges de la semaine 13. Il faudra bien entendu que le quart-arrière Kyle Allen veuille collaborer.