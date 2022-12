Le CH l’emporte malgré le premier but de Wright

Shane Wright a marqué son premier but dans la LNH contre le Canadien, mais ce n’était pas l’histoire parfaite. Le CH a bousillé un possible script pour Hollwood en sortant du Climate Pledge Arena avec la victoire.

Voyez les faits saillants dans la vidéo principale ci-dessus.

Malgré un faible total de 15 tirs, le Tricolore a triomphé du Kraken 4 à 2, hier, à Seattle pour signer une première victoire contre le bébé des équipes de la LNH. L’an dernier, l’équipe d’expansion avait signé deux victoires en deux sorties contre le CH.

Dans le registre des premières, on notera le premier but de Jonhathan Kovacevic dans la grande ligue, le premier but de la saison de Rem Pitlick et un premier match complet sans Sean Monahan cette saison.

«J’étais tellement heureux quand j’ai vu la rondelle rentrer, j’y pensais depuis longtemps à ce premier but, a dit avec le sourire Kovacevic. C’est un rêve de jouer un premier match, c’est un autre rêve de marquer un premier but. Mais c’est encore mieux quand tu le fais dans une victoire.»

«Ça fait du bien de contribuer à la victoire, a renchéri Pitlick. C’est une grosse victoire pour nous après une rencontre difficile contre les Canucks.»

Le même pointage

À l’image de la visite à Calgary, Jake Allen a joué un rôle clé pour les gagnants. Le gardien originaire du Nouveau-Brunswick a repoussé 31 des 33 tirs du Kraken.

Sur papier, le Tricolore pouvait ressembler à une bête affaiblie pour cette visite dans l’État de Washington. Il y avait un deuxième match en autant de soirs, une arrivée tardive à Seattle, une avance gaspillée de quatre buts la veille à Vancouver, les blessures à David Savard et Monahan, mais ce n’était pas assez pour freiner cette équipe courageuse.

«Le Kraken a marqué à la toute fin de la deuxième période et c’était 4 à 2 après 40 minutes, a rappelé Martin St-Louis. C’était le même pointage que la veille contre les Canucks. Mais on a mieux géré ça. J’étais content de notre réaction et je suis bien fier des gars.»

Il y avait le duel entre le Kraken et le CH, mais aussi celui entre deux gros noms du dernier repêchage, Wright et Juraj Slafkovsky. Le numéro 51 du Kraken a inscrit un but, mais Slafkovsky a aussi répliqué avec une passe sur le but de Josh Anderson.

Un bon voyage

Encore une fois, le Canadien a trouvé une façon de déjouer les plans. Pour ce long voyage de quatre rencontres en six jours à Calgary, Edmonton, Vancouver et Seattle, les plus pessimistes s’attendaient à une maigre récolte.

Mais avec une fiche de deux victoires, un revers et un revers en prolongation, St-Louis et ses hommes rentreront à la maison avec cinq points sur une possibilité de huit.

«Je vois ça mieux qu’une fiche de ,500 puisque nous avons cinq points sur huit, a souligné St-Louis. Jake (Allen) a connu un très bon voyage pour nous. Même à Edmonton, il avait joué un bon match, mais les Oilers avaient marqué des buts à cinq contre trois. Je suis content pour lui.»

Ce qu’on a remarqué...

Sept défenseurs

Avec les blessures à David Savard et Sean Monahan, le CH se retrouvait avec seulement 18 patineurs en santé. Martin St-Louis n’a pas eu le choix de miser sur une formation à sept défenseurs et onze attaquants. Arber Xhekaj, qui se retrouvait à l’aile pour la période d’échauffement, n’a fait aucune présence dans un rôle d’attaquant. Le numéro 72 et Chris Wideman ont été les deux défenseurs les moins utilisés.

Le premier de Kovacevic

Il n’y a pas juste Shane Wright qui a marqué son premier but dans la LNH lors de ce match. Johnathan Kovacevic a également découvert ce sentiment en déjouant Martin Jones d’un tir des poignets de la pointe en première période. À son 23e match dans l’uniforme du CH, mais son 27e dans la LNH, Kovacevic a maintenant hérité de la rondelle de son premier but.

Un record sur la route

En visite pour une deuxième fois seulement au sublime Climate Pledge Arena, le CH a inscrit un record d’équipe. En deuxième période, Cole Caufield et Josh Anderson ont touché la cible dans un intervalle de sept secondes seulement. Il s’agit d’une nouvelle marque pour le Tricolore pour une rencontre sur une patinoire adverse. Avant ça, le record était de huit secondes pour deux buts.

De la générosité

Avant la rencontre, Martin Jones avait un taux d’efficacité très faible à ,893. Philipp Grubauer avait un rendement encore plus désastreux à ,868. Le Canadien n’a rien fait pour redorer les statistiques de Jones. En deuxième période, les visiteurs ont marqué trois buts sur seulement quatre tirs.

SOMMAIRE

TROISIÈME PÉRIODE

20:00 - Fin de la partie

15:08 - Jamie Oleksiak retarde la partie; punition mineure

01:09 - Jake Allen ferme la porte devant Yanni Gourde et réalise un arrêt important

00:00 - Début de la période

DEUXIÈME PÉRIODE

20:00 - Fin de la période

19:59 - BUT SEA 4-2 Jared McCann assure la réplique du Kraken avec seulement un dixième de seconde à faire à la deuxième période

McCann fait 4-2 -

18:40 - BUT MTL 4-1 Rem Pitlick complète de brillante façon la mise en scène amorcée par Joel Edmundson et Jake Evans

Rem Pitlick marque son 1er but cette saison -

17:51 - Mike Matheson commet de l'obstruction envers Brandon Tanev; punition mineure

17:04 - Jaden Schwartz accroche Kirby Dach; punition mineure

08:22 - Vince Dunn retarde la partie; punition mineure

02:12 - BUT MTL 3-1 Josh Anderson double l'avance du CH, seulement sept secondes après la réussite de Cole Caufield

Caufield et Anderson marquent coup sur coup -

02:05 - BUT MTL 2-1 Cole Caufield et Nick Suzuki combinent (encore une fois!) leurs efforts; le numéro 22 atteint le plateau des 15 filets

caufield -

00:00 - Début de la période

PREMIÈRE PÉRIODE

20:00 - Fin de la période

15:43 - Joel Edmundson fait trébucher Andre Burakovsky; punition mineure

15:30 - BUT SEA 1-1 Quelle histoire; Shane Wright marque son premier but dans le circuit Bettman face à nul autre que les Canadiens de Montréal

WRIGHT GOAL -

12:56 - BUT MTL 1-0 Johnathan Kovacevic inscrit son premier filet en carrière dans la LNH, Mike Matheson et Kirby Dach obtiennent des mentions d'aide

KOVACEVIC -

11:43 - Shane Wright est toujours en quête d'un premier but dans le circuit Bettan, Jake Allen le prive de belle façon

08:02 - Adam Larsson commet de l'obstruction à l'endroit de Jake Evans; punition mineure

00:00 - Début de la partie

Avant-match

Le Tricolore a révélé sur Twitter, à quelques heures de la rencontre, que Monahan avait subi une blessure au bas du corps et que son état allait être réévalué au retour de l'équipe à Montréal. Le numéro 91 avait été contraint de quitter le match de lundi en deuxième période.

Savard, quant à lui, s'absentera pour une deuxième partie consécutive, ennuyé par une blessure au haut du corps. Son état sera évalué sur une base quotidienne.

L'instructeur-chef Martin St-Louis a annoncé du même coup que 11 attaquants et sept défenseurs seront déployés pour la rencontre face au Kraken. C'est donc dire que l'arrière Chris Wideman fera un retour au jeu après avoir été laissé de côté lors du dernier match.

Le Tricolore a perdu une rencontre échevelée sur la patinoire des Canucks de Vancouver, lundi, s’inclinant 7 à 6 en prolongation après avoir bousillé une avance de quatre buts. Ayant récolté trois points au cours de son voyage, il aura fort à faire contre des rivaux surprenants. Effectivement, le Kraken occupe le deuxième rang de la section Pacifique avec 33 points.

Jake Allen défendra la cage du Tricolore. Samuel Montembeault a éprouvé des ennuis en Colombie-Britannique, cédant sept fois en 32 tirs. Par ailleurs, le Canadien doit se débrouiller sans Brendan Gallagher (bas du corps).

Du côté de Seattle, l’espoir Shane Wright pourrait bien participer à la rencontre; rappelé de la Ligue américaine, il s’est entraîné au sein d’une unité complétée par Yanni Gourde et Oliver Bjorkstrand mardi. Sa présence probable signifierait que les premier et quatrième choix du plus récent repêchage de la Ligue nationale croiseront le fer, Juraj Slafkovsky jouant pour le Bleu-Blanc-Rouge.