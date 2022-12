Monahan et Savard manquent à l'appel

Le Canadien de Montréal tentera mardi soir de faire oublier son effondrement de la veille en visitant le Kraken de Seattle dans le cadre de son quatrième et dernier match d’un périple dans l’Ouest. Il sera toutefois privé des services de ses vétérans Sean Monahan et David Savard.

Le Tricolore a révélé sur Twitter, à quelques heures de la rencontre, que Monahan avait subi une blessure au bas du corps et que son état allait être réévalué au retour de l'équipe à Montréal. Le numéro 91 avait été contraint de quitter le match de lundi en deuxième période.

Savard, quant à lui, s'absentera pour une deuxième partie consécutive, ennuyé par une blessure au haut du corps. Son état sera évalué sur une base quotidienne.

L'instructeur-chef Martin St-Louis a annoncé du même coup que 11 attaquants et sept défenseurs seront déployés pour la rencontre face au Kraken. C'est donc dire que l'arrière Chris Wideman fera un retour au jeu après avoir été laissé de côté lors du dernier match.

Le Tricolore a perdu une rencontre échevelée sur la patinoire des Canucks de Vancouver, lundi, s’inclinant 7 à 6 en prolongation après avoir bousillé une avance de quatre buts. Ayant récolté trois points au cours de son voyage, il aura fort à faire contre des rivaux surprenants. Effectivement, le Kraken occupe le deuxième rang de la section Pacifique avec 33 points.

Jake Allen défendra la cage du Tricolore. Samuel Montembeault a éprouvé des ennuis en Colombie-Britannique, cédant sept fois en 32 tirs. Par ailleurs, le Canadien doit se débrouiller sans Brendan Gallagher (bas du corps).

Du côté de Seattle, l’espoir Shane Wright pourrait bien participer à la rencontre; rappelé de la Ligue américaine, il s’est entraîné au sein d’une unité complétée par Yanni Gourde et Oliver Bjorkstrand mardi. Sa présence probable signifierait que les premier et quatrième choix du plus récent repêchage de la Ligue nationale croiseront le fer, Juraj Slafkovsky jouant pour le Bleu-Blanc-Rouge.