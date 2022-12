CH: une autre leçon à tirer

Même si son équipe a perdu une avance de quatre buts et le match contre les Canucks de Vancouver, Martin St-Louis était d’un calme désarmant après la rencontre.

Pour lui, cette défaite crève-cœur fait partie du processus du développement de ses jeunes joueurs. Ce sont dans ses moments qu’ils acquièrent de l’expérience pour le futur. C’est aussi ça, implanter une nouvelle culture.

«Il y a plus de positif que de négatif, a souligné St-Louis après la rencontre. On a été en mesure de gérer nos émotions dans le match et on a continué à jouer.»

Il n’a pas hésité à demander un temps d’arrêt après le cinquième but de l’adversaire. Le message était simple : il souhaitait que ses joueurs continuent de jouer de la même façon.

«Tout ce qui se passe durant un match fait partie du passé. Il restait 11 minutes et on perdait 5 à 4. On a continué à jouer et on s’est battus.

«Au cours d’un match, il n’y a jamais un jeu ou une action qui ne peut pas faire la différence. Parfois, ça peut être un hors-jeu ou une punition. Chaque jeu a une valeur importante.

«Les trois dernières minutes de la deuxième nous ont fait mal. Ça leur a donné un peu de vie.»

Un match étrange

Dans le vestiaire, les joueurs étaient unanimes. Ils ont disputé un match étrange où les défensives des deux équipes ont été mises à mal.

«C’est très dommage d’avoir laissé filer une avance de quatre buts, a souligné Josh Anderson. Lors de son temps d’arrêt, Martin nous a demandé de continuer de pousser et de tenter de mieux surveiller leurs attaquants dans notre zone.

«On jouait bien dans la zone adverse et on était capables de mettre de la pression.»

Il sera intéressant de surveiller l’état de santé de Sean Monahan dans les prochaines heures. S’il n’est pas en mesure de jouer à Seattle, on pourrait assister à quelques changements dans les trios. On pourrait assister à un système d’alternance entre les joueurs de centre.