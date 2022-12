Wilfried Nancy est vraiment parti

C’est avec un mélange de regrets et d’espoir que le président du CF Montréal, Gabriel Gervais, a confirmé mardi le départ de l’entraîneur-chef Wilfried Nancy. L’homme de 45 ans dirigera désormais le Crew de Columbus.

Bien qu’il aurait souhaité poursuivre l’aventure avec le Français, le chef de la direction a abordé le sujet avec une pointe de soulagement. Après tout, Nancy avait clairement fait savoir qu’il voulait quitter le club qu’il dirigeait depuis le 8 mars 2021, et Gervais a dit vouloir continuer avec des gens qui voulaient vraiment faire partie de l’organisation. Voyez le point de presse complet de Gabriel Gervais dans la vidéo ci-dessus.

Par ailleurs, il ne sera pas le seul à lever les voiles pour l’Ohio, car l’entraîneur adjoint Kwame Ampadu, le préparateur physique Jules Gueguen et l’analyste vidéo Maxime Chalier le suivront.

«Mon souhait était de continuer avec Wilfried, a précisé Gervais en conférence de presse. Je l’apprécie beaucoup comme "coach" – c’est un très bon "coach" – et comme personne. Malheureusement, on n’a pas pu s’entendre et on perd trois adjoints qui ont grandi dans la famille de l’Académie. On ne peut pas dire que c’est un dénouement idéal, mais dans les circonstances, c’est un bon dénouement pour nous.»

C’est un beau chapitre qui se conclut, puisque Nancy a mené le CF au deuxième rang de l’Association de l’Est de la Major League Soccer (MLS) en 2022. Cependant, ses hommes ont baissé pavillon devant le New York City FC en demi-finale de l’Est.

Des problèmes avec Saputo

Comme le dit l’adage : mieux vaut être seul que mal accompagné. Un conflit entre Nancy et l’équipe aurait mené à son départ et on retient une date en particulier dans ce dossier. Le 9 juillet dernier, après un revers contre le Sporting de Kansas City, le pilote aurait eu une dispute avec le propriétaire Joey Saputo. Il aurait aussitôt voulu partir, mais s’est ravisé pour terminer la saison, selon Gervais.

Le CF Montréal a tenté de rebâtir les ponts avec Nancy dans les mois qui ont suivi, mais il faut croire que sa décision était prise depuis longtemps. Même Saputo aurait tenté sa chance en fin de campagne, au vu des succès incomparables de l’organisation en 2022.

«Après le match contre New York, à la suite de l’élimination [le 23 octobre], Joey est descendu dans le vestiaire pour parler aux joueurs. Il avait demandé la permission à Wil pour le faire. Il s’est exprimé très honnêtement pour dire que l’équipe avait dépassé ses attentes. Il a tour à tour remercié différents membres de l’organisation, il a remercié les joueurs et il a remercié Wil spécifiquement pour son travail. Auparavant, il lui avait même tendu la main, mais ce n’était pas réciproque. Quand tu frappes un mur de la sorte, il faut avancer», a raconté Gervais.

Il n’était pas question d’argent non plus. Le CF Montréal aurait ouvert son portefeuille si Nancy avait souhaité rester.

«Ce n’était pas financier, a confirmé le président. Je lui ai dit personnellement que s’il avait une offre, on était prêt à l’égaler. Il a refusé. On n’a même pas eu la chance de se rendre là.»

Les recherches sont commencées

Conséquemment, l’organisation montréalaise devra se dénicher un neuvième instructeur-chef depuis ses débuts au sein de la MLS en 2012.

Gervais a indiqué que le processus d’embauche pour le prochain entraîneur était déjà en cours, tout en soulignant que le fait de parler français sera un critère important.

«C’est absolument notre souhait d’avoir de la stabilité ici», a-t-il mentionné.

«On veut un entraîneur un peu comme Wil, qui est bon pour le développement des joueurs, un bon pédagogue. On veut un "coach" qui croit en notre projet et notre philosophie. Nous ne sommes pas comme d’autres grandes organisations qui vont faire venir de gros noms», a dit Gervais, affirmant au passage que l’adjoint Laurent Ciman demeurerait en poste.

L’organisation souhaitera certainement trouver quelqu’un pour plusieurs années. En effet, Mauro Biello a été l’entraîneur-chef en poste le plus longtemps depuis l’entrée en MLS. Il a été aux commandes pendant deux ans et deux mois.

Voyez ci-dessous le segment de la journaliste de TVA Sports Frédérique Guay à l’émission «JiC»: