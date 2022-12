Baker Mayfield trouve preneur au ballottage

Baker Mayfield n’aura pas été longtemps sans emploi puisque les Rams de Los Angeles ont réclamé le quart-arrière au ballottage, mardi.

Le premier choix au total du repêchage de 2018 connaît une saison sans éclat, ce qui a poussé les Panthers de la Caroline, qui avaient fait son acquisition au cours de l’été, à le libérer, lundi.

Le pivot de 27 ans aura l’occasion de se relancer avec les Rams, qui ont perdu les services de Matthew Stafford jusqu’à la fin de la saison. Le nom du quart gagnant du plus récent Super Bowl a été inscrit sur la liste des blessés la semaine dernière. Par voie de communiqué mardi, il a été précisé que Stafford souffrait d'une contusion de la moelle épinière.

L’équipe a d’ailleurs besoin d’un sacré coup de main, elle qui a perdu ses six derniers duels et qui pointe ainsi au dernier rang de la section Ouest de l’Association nationale en vertu d’un dossier de 3-9. Au cours des deux plus récentes parties, les Rams ont dû faire confiance aux quarts John Wolford et Bryce Perkins.

Selon le réseau ESPN, la formation de Los Angeles n’aura à payer que 1,35 million $ du salaire de Mayfield. Celui-ci deviendra joueur autonome au terme de la campagne.

En sept rencontres avec les Panthers cette année, il a effectué six départs et complété 119 passes pour des gains de 1313 verges, six touchés et autant d’interceptions.

Auparavant, Mayfield avait disputé quatre bonnes saisons les Browns de Cleveland. La formation de l’Ohio a toutefois choisi de se séparer de lui et ont acquis les services de Deshaun Watson.