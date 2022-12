Sénateurs : une fin de semaine qui a tout changé?

Les Sénateurs d’Ottawa ont encore du chemin à parcourir avant de rattraper leurs concurrents dans la course aux séries, mais ils sont dans de meilleures dispositions et jouent finalement comme la formation redoutable que plusieurs s’attendaient à voir cette saison.

Même s’ils demeurent au huitième rang de la section Atlantique avec 21 points, les «Sens» ont du positif sur lequel construire grâce à leurs quatre gains en cinq parties, incluant deux succès consécutifs, vendredi et samedi. Des triomphes de 3 à 2 en prolongation contre les Rangers de New York et de 5 à 2 face aux Sharks de San Jose ont ravi tout le monde dans le vestiaire. Les solutions semblent plus faciles à trouver.

«Il y a une atmosphère différente ici et je pense que nous savons comment nous devons jouer pour remporter des matchs. On n’a sûrement pas suffisamment gagné à domicile, mais on a mieux joué à l’extérieur. Au moins, on a travaillé fort pour obtenir une victoire [samedi au Centre Canadian Tire]», a souligné l’entraîneur-chef D.J. Smith au quotidien Ottawa Sun.

Pour le Franco-Ontarien Claude Giroux, ce n’était qu’une question de temps avant que les siens reviennent sur la bonne voie.

«Ça faisait un bout de temps qu’on jouait du bon hockey sans obtenir des résultats satisfaisants. Également, il y a eu quelques joutes où nous avons dévié de notre plan. Quand les résultats ne sont pas au rendez-vous, vous commencez à douter de votre manière de performer, mais il fallait juste avoir confiance en notre méthode. Samedi fut un bon exemple. Ça va fonctionner, on doit seulement s’en tenir au plan», a-t-il considéré.

De meilleurs jours s’en viennent

À Ottawa, les acquisitions du directeur général Pierre Dorion au cours de l’été devaient signifier plusieurs victoires, mais elles n’ont pas été au rendez-vous durant les premières semaines du calendrier régulier. Le défenseur Thomas Chabot espère que les succès actuels représentent un aperçu du reste de la campagne.

«Je crois que ça commence tranquillement à prendre forme, a-t-il dit. Personne ne se pense au-dessus des autres, mais ces deux gains de suite sont immenses pour notre groupe et la confiance de chacun.»

Dans l’Atlantique, Ottawa accuse un retard de 10 points sur la troisième place et pour ce qui est d’une place donnant accès aux séries, un écart de sept points est à combler.

Par ailleurs, le réseau TSN a rapporté que le défenseur Artem Zub ratera de deux à trois semaines d’activités à cause d’une blessure à l’œil subie vendredi. Les Sénateurs accueilleront les Kings de Los Angeles, mardi.