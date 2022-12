«Kent Hughes doit joindre les directeurs généraux et vite!»

Au quart de saison, l’échiquier de Martin St-Louis commence à prendre forme et le stratège des Canadiens de Montréal doit exécuter avec les troupiers qu’il a sous la main. Il appert à présent que certains patineurs, issus de l’ancien régime, cadrent moins bien avec sa stratégie.

Contraste que l’animateur a décrit lundi comme «le fameux "clash"» en ciblant notamment un vétéran lors de son «Billet de saison».

«Joel Edmundson en tête. Le style d’Edmundson est beaucoup plus calqué sur celui de Shea Weber, dans le temps, que sur celui de Cale Makar, mettons. Il convient moins bien au concept que demande coach St-Louis.

«Est-ce qu’il veut faire mal paraître Edmundson, qui a du mal à s’y retrouver? Ce n’est pas une question de synchronisme à retrouver. S’il avait si mal au dos, il ne jouerait pas. Le Canadien n’est pas mal pris.»

En 14 matchs cette saison, Edmundson a obtenu deux points, 19 minutes de punition et une fiche de -6. Son utilité n’est pas à négliger sur un aspect du jeu et c’est qu’il mène le CH avec 10,06 tirs bloqués en moyenne par 60 minutes.

En revanche, il mène aussi pour les revirements par tranche de trois périodes avec une moyenne de 5,14.

Selon Jean-Charles Lajoie, le problème d’Edmundson est tout simplement qu’il ne se retrouve pas «dans les schémas demandés, versus ce que le vétéran est habitué d’offrir».

«Il reste des "coachs" ailleurs dans la Ligue nationale qui veulent un Joel Edmundson. De moins en moins, mais il en reste. Kent Hughes doit joindre leurs directeurs généraux et vite, parce que la valeur d’Edmundson baisse à vue d’œil.»

Au détriment des 4 recrues

Pendant ce temps, quatre recrues du Tricolore doivent sauter plus souvent depuis que Mike Matheson a entamé sa saison.

Pour combien de temps les rotations se poursuivront-elles pour Arber Xhekaj et Jordan Harris?

«Edmundson prive chaque soir un "kid" d’un match d’expérience dans la ligue. Un cadeau inestimable et providentiel pour une équipe qui veut retrouver les fenêtres d’opportunité. Idéalement avant le Noël de (l’année) 2123!»

Pour Lajoie, Chris Wideman et Edmundson sont des «irritants» pour les jeunes arrières. Maxim Lapierre partage ce point de vue.

«Je veux voir les "kids" tous les soirs moi aussi. Je pense qu’en les mettant dans les estrades, on a perdu la flamme. Les gars croyaient en eux et ils prenaient confiance à 100%. Oui, ils commettaient des erreurs, mais ils trouvaient toujours le moyen d’avoir un impact sur un match», a-t-il fait valoir un segment «Le Show».

«On a perdu un peu de cette étincelle. Depuis le début de l’année, on n'arrête pas de dire que ça va bien. On est 21es... et ç’a bien été. Faisons jouer les jeunes.»

Guillaume Latendresse n’enlève rien à Matheson, mais il préfère voir la relève s’imposer à la ligne bleue.

«Je l’aime beaucoup, il a une bonne vitesse, mais j’aime mieux voir Harris. Je trouve qu’on a déstabilisé la défensive.»